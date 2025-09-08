TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel Liste

TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan kurlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekilde:
ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.1816, Döviz Satış: 41.2558, Efektif Alış: 41.1528, Efektif Satış: 41.3177
AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.0519, Döviz Satış: 27.2283, Efektif Alış: 26.9275, Efektif Satış: 27.3917
DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.4591, Döviz Satış: 6.4908, Efektif Alış: 6.4546, Efektif Satış: 6.5058
EURO — Döviz Alış: 48.2995, Döviz Satış: 48.3865, Efektif Alış: 48.2657, Efektif Satış: 48.4591
İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.5801, Döviz Satış: 55.8698, Efektif Alış: 55.5411, Efektif Satış: 55.9536
İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.6204, Döviz Satış: 51.9518, Efektif Alış: 51.5429, Efektif Satış: 52.0297
İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3718, Döviz Satış: 4.4170, Efektif Alış: 4.3687, Efektif Satış: 4.4272
KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.7709, Döviz Satış: 29.9051, Efektif Alış: 29.6607, Efektif Satış: 30.0188
KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 134.0736, Döviz Satış: 135.8280, Efektif Alış: 132.0625, Efektif Satış: 137.8654
NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1092, Döviz Satış: 4.1368, Efektif Alış: 4.1063, Efektif Satış: 4.1463
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9753, Döviz Satış: 10.9951, Efektif Alış: 10.8930, Efektif Satış: 11.0776
JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.8088, Döviz Satış: 27.9930, Efektif Alış: 27.7059, Efektif Satış: 28.0994
BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.5729, Döviz Satış: 24.8945
RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.4689, Döviz Satış: 9.5928
RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.500150, Döviz Satış: 0.506701
ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7426, Döviz Satış: 5.8178
PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.1443, Döviz Satış: 0.1462
KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2354, Döviz Satış: 11.3824
GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02948, Döviz Satış: 0.02987
AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.0887, Döviz Satış: 24.4039
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.1491, Döviz Satış: 11.2950
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI = 1.5187 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI = 6.3659 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI = 0.7959 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI = 9.3798 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 147.73 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI = 1.3814 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI = 9.9972 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO = 1.1728 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3519 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI = 3.2740 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI = 1.6665 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI = 4.3248 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI = 81.88 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI = 7.1310 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI = 283.77 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI = 3.6448 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI = 1389 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI = 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
SDR (Özel Çekme Hakkı)
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.37107 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.5138 TÜRK LİRASI