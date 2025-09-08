TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel Liste

TCMB İdare Merkezi'nin saat 15.30'da açıkladığı gösterge döviz kurları ve çapraz kurların tam listesi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:37
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan kurlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekilde:

ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.1816, Döviz Satış: 41.2558, Efektif Alış: 41.1528, Efektif Satış: 41.3177

AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.0519, Döviz Satış: 27.2283, Efektif Alış: 26.9275, Efektif Satış: 27.3917

DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.4591, Döviz Satış: 6.4908, Efektif Alış: 6.4546, Efektif Satış: 6.5058

EURO — Döviz Alış: 48.2995, Döviz Satış: 48.3865, Efektif Alış: 48.2657, Efektif Satış: 48.4591

İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.5801, Döviz Satış: 55.8698, Efektif Alış: 55.5411, Efektif Satış: 55.9536

İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.6204, Döviz Satış: 51.9518, Efektif Alış: 51.5429, Efektif Satış: 52.0297

İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3718, Döviz Satış: 4.4170, Efektif Alış: 4.3687, Efektif Satış: 4.4272

KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.7709, Döviz Satış: 29.9051, Efektif Alış: 29.6607, Efektif Satış: 30.0188

KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 134.0736, Döviz Satış: 135.8280, Efektif Alış: 132.0625, Efektif Satış: 137.8654

NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1092, Döviz Satış: 4.1368, Efektif Alış: 4.1063, Efektif Satış: 4.1463

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9753, Döviz Satış: 10.9951, Efektif Alış: 10.8930, Efektif Satış: 11.0776

JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.8088, Döviz Satış: 27.9930, Efektif Alış: 27.7059, Efektif Satış: 28.0994

BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.5729, Döviz Satış: 24.8945

RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.4689, Döviz Satış: 9.5928

RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.500150, Döviz Satış: 0.506701

ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7426, Döviz Satış: 5.8178

PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.1443, Döviz Satış: 0.1462

KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2354, Döviz Satış: 11.3824

GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02948, Döviz Satış: 0.02987

AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.0887, Döviz Satış: 24.4039

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.1491, Döviz Satış: 11.2950

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI = 1.5187 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI = 6.3659 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI = 0.7959 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI = 9.3798 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 147.73 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI = 1.3814 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI = 9.9972 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO = 1.1728 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3519 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI = 3.2740 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI = 1.6665 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI = 4.3248 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI = 81.88 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI = 7.1310 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI = 283.77 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI = 3.6448 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI = 1389 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI = 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

SDR (Özel Çekme Hakkı)

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.37107 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.5138 TÜRK LİRASI

