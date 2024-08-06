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TCMB Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın güncel döviz kurlarını öğrenin.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:58
TCMB Güncel Döviz Kurları

TCMB Döviz Kurları 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını her gün belirli saat dilimlerinde güncellemektedir. Aşağıda saat 15.30'da açıklanan döviz kurları yer almaktadır:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 33.3984 33.4586 33.3750 33.5088
1 AVUSTRALYA DOLARI 21.6310 21.7720 21.5315 21.9027
1 DANİMARKA KRONU 4.8808 4.9048 4.8774 4.9161
1 EURO 36.4783 36.5440 36.4528 36.5988
1 İNGİLİZ STERLİNİ 42.4102 42.6313 42.3805 42.6953
1 İSVİÇRE FRANGI 38.9885 39.2388 38.9300 39.2977
1 İSVEÇ KRONU 3.1494 3.1820 3.1472 3.1894
1 KANADA DOLARI 24.1027 24.2114 24.0135 24.3034
1 KUVEYT DİNARI 108.6665 110.0884 107.0365 111.7397
1 NORVEÇ KRONU 3.0267 3.0470 3.0246 3.0540
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8.8960 8.9120 8.8293 8.9789
1 JAPON YENİ 22.9617 23.1137 22.8767 23.2016

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5404
1 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI = 6.8322
1 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI = 0.8547
1 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI = 10.56
1 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI = 145.10
1 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI = 1.3838
1 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI = 11.01
1 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI = 3.7543

Not: Belirtilen kurlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel gösterge kurlarıdır.

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