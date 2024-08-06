TCMB Güncel Döviz Kurları

TCMB Döviz Kurları 2023
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını her gün belirli saat dilimlerinde güncellemektedir. Aşağıda saat 15.30'da açıklanan döviz kurları yer almaktadır:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|33.3984
|33.4586
|33.3750
|33.5088
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|21.6310
|21.7720
|21.5315
|21.9027
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.8808
|4.9048
|4.8774
|4.9161
|1
|EURO
|36.4783
|36.5440
|36.4528
|36.5988
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|42.4102
|42.6313
|42.3805
|42.6953
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|38.9885
|39.2388
|38.9300
|39.2977
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.1494
|3.1820
|3.1472
|3.1894
|1
|KANADA DOLARI
|24.1027
|24.2114
|24.0135
|24.3034
|1
|KUVEYT DİNARI
|108.6665
|110.0884
|107.0365
|111.7397
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.0267
|3.0470
|3.0246
|3.0540
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|8.8960
|8.9120
|8.8293
|8.9789
|1
|JAPON YENİ
|22.9617
|23.1137
|22.8767
|23.2016
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5404
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|1 ABD DOLARI = 6.8322
|1
|DANİMARKA KRONU
|1 ABD DOLARI = 0.8547
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|1 ABD DOLARI = 10.56
|1
|İSVEÇ KRONU
|1 ABD DOLARI = 145.10
|1
|JAPON YENİ
|1 ABD DOLARI = 1.3838
|1
|KANADA DOLARI
|1 ABD DOLARI = 11.01
|1
|NORVEÇ KRONU
|1 ABD DOLARI = 3.7543
Not: Belirtilen kurlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel gösterge kurlarıdır.