TCMB Güncel Döviz Kurları — Gösterge Kurlar ve Çapraz Kurlar

TCMB İdare Merkezi'nin saat 15.30'da belirlediği gösterge döviz kurları ve çapraz kurlar listelendi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:53
TCMB Güncel Döviz Kurları — Gösterge Kurlar ve Çapraz Kurlar

TCMB döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekilde açıklandı.

Gösterge Kurlar

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 40.9735, Döviz Satış: 41.0473, Efektif Alış: 40.9448, Efektif Satış: 41.1089

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.6536, Döviz Satış: 26.8274, Efektif Alış: 26.5310, Efektif Satış: 26.9884

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.3860, Döviz Satış: 6.4173, Efektif Alış: 6.3815, Efektif Satış: 6.4321

1 EURO — Döviz Alış: 47.7444, Döviz Satış: 47.8304, Efektif Alış: 47.7110, Efektif Satış: 47.9022

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.2478, Döviz Satış: 55.5358, Efektif Alış: 55.2091, Efektif Satış: 55.6191

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.0368, Döviz Satış: 51.3645, Efektif Alış: 50.9602, Efektif Satış: 51.4415

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.2931, Döviz Satış: 4.3375, Efektif Alış: 4.2901, Efektif Satış: 4.3475

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.7095, Döviz Satış: 29.8435, Efektif Alış: 29.5996, Efektif Satış: 29.9569

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 133.3416, Döviz Satış: 135.0864, Efektif Alış: 131.3415, Efektif Satış: 137.1127

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.0554, Döviz Satış: 4.0827, Efektif Alış: 4.0526, Efektif Satış: 4.0921

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9191, Döviz Satış: 10.9388, Efektif Alış: 10.8372, Efektif Satış: 11.0208

100 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.7848, Döviz Satış: 27.9688, Efektif Alış: 27.6820, Efektif Satış: 28.0750

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.2755, Döviz Satış: 24.5932

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.3695, Döviz Satış: 9.4921

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.50712, Döviz Satış: 0.51376

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7107, Döviz Satış: 5.7855

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14366, Döviz Satış: 0.14554

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.1766, Döviz Satış: 11.3229

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02938, Döviz Satış: 0.02977

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 23.9670, Döviz Satış: 24.2806

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.0929, Döviz Satış: 11.2381

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI = 1.5336 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI = 6.4062 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI = 0.8010 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI = 9.5035 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 147.11 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI = 1.3773 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI = 10.08 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 3.7525 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO = 1.1653 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3507 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI = 3.2727 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI = 1.6784 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI = 4.3485 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI = 80.34 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI = 7.1346 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI = 283.61 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI = 3.6455 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI = 1387 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI = 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Özel Çekme Hakkı (SDR)

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.36844 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.1202 TÜRK LİRASI

Yukarıdaki veriler, TCMB İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da ilan edilen gösterge kurlarını yansıtmaktadır.

