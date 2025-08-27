TCMB Güncel Döviz Kurları — Saat 15.30

TCMB Döviz Kurları — Saat 15.30
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Döviz Kurları
ABD DOLARI — Döviz Alış: 40.9629, Döviz Satış: 41.0367, Efektif Alış: 40.9343, Efektif Satış: 41.0983
AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.4550, Döviz Satış: 26.6275, Efektif Alış: 26.3333, Efektif Satış: 26.7873
DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.3530, Döviz Satış: 6.3842, Efektif Alış: 6.3485, Efektif Satış: 6.3989
EURO — Döviz Alış: 47.4965, Döviz Satış: 47.5821, Efektif Alış: 47.4633, Efektif Satış: 47.6535
İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 54.9731, Döviz Satış: 55.2597, Efektif Alış: 54.9346, Efektif Satış: 55.3426
İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 50.6798, Döviz Satış: 51.0052, Efektif Alış: 50.6038, Efektif Satış: 51.0817
İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.2515, Döviz Satış: 4.2955, Efektif Alış: 4.2485, Efektif Satış: 4.3054
KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.5388, Döviz Satış: 29.6721, Efektif Alış: 29.4295, Efektif Satış: 29.7848
KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 133.2076, Döviz Satış: 134.9506, Efektif Alış: 131.2095, Efektif Satış: 136.9749
NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.0181, Döviz Satış: 4.0451, Efektif Alış: 4.0153, Efektif Satış: 4.0544
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9168, Döviz Satış: 10.9365, Efektif Alış: 10.8349, Efektif Satış: 11.0185
JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.6213, Döviz Satış: 27.8042, Efektif Alış: 27.5191, Efektif Satış: 27.9098
BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.1491, Döviz Satış: 24.4651
RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.3329, Döviz Satış: 9.4550
RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.5066, Döviz Satış: 0.5132
ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.6882, Döviz Satış: 5.7626
PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14360, Döviz Satış: 0.14548
KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.1740, Döviz Satış: 11.3202
GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02915, Döviz Satış: 0.02953
AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 23.9608, Döviz Satış: 24.2743
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.0904, Döviz Satış: 11.2356
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI = 1.5448 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI = 6.4378 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI = 0.8064 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI = 9.5940 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 147.95 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI = 1.3849 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI = 10.17 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 3.7523 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO = 1.1595 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3443 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI = 3.2702 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI = 1.6867 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI = 4.3645 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI = 80.40 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI = 7.1610 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI = 283.65 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI = 3.6454 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI = 1397 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI = 3.6728 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Özel Çekme Hakkı (SDR)
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.36469 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 55.9521 TÜRK LİRASI