DOLAR
41,04 0%
EURO
47,63 0,49%
ALTIN
4.462,06 0,25%
BITCOIN
4.566.726,42 0,06%

TCMB Güncel Döviz Kurları — Saat 15.30

TCMB İdare Merkezi saat 15.30'da belirlenen gösterge döviz ve çapraz kurlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:39
TCMB Güncel Döviz Kurları — Saat 15.30

TCMB Döviz Kurları — Saat 15.30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Döviz Kurları

ABD DOLARI — Döviz Alış: 40.9629, Döviz Satış: 41.0367, Efektif Alış: 40.9343, Efektif Satış: 41.0983

AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.4550, Döviz Satış: 26.6275, Efektif Alış: 26.3333, Efektif Satış: 26.7873

DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.3530, Döviz Satış: 6.3842, Efektif Alış: 6.3485, Efektif Satış: 6.3989

EURO — Döviz Alış: 47.4965, Döviz Satış: 47.5821, Efektif Alış: 47.4633, Efektif Satış: 47.6535

İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 54.9731, Döviz Satış: 55.2597, Efektif Alış: 54.9346, Efektif Satış: 55.3426

İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 50.6798, Döviz Satış: 51.0052, Efektif Alış: 50.6038, Efektif Satış: 51.0817

İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.2515, Döviz Satış: 4.2955, Efektif Alış: 4.2485, Efektif Satış: 4.3054

KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.5388, Döviz Satış: 29.6721, Efektif Alış: 29.4295, Efektif Satış: 29.7848

KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 133.2076, Döviz Satış: 134.9506, Efektif Alış: 131.2095, Efektif Satış: 136.9749

NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.0181, Döviz Satış: 4.0451, Efektif Alış: 4.0153, Efektif Satış: 4.0544

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9168, Döviz Satış: 10.9365, Efektif Alış: 10.8349, Efektif Satış: 11.0185

JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.6213, Döviz Satış: 27.8042, Efektif Alış: 27.5191, Efektif Satış: 27.9098

BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.1491, Döviz Satış: 24.4651

RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.3329, Döviz Satış: 9.4550

RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.5066, Döviz Satış: 0.5132

ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.6882, Döviz Satış: 5.7626

PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14360, Döviz Satış: 0.14548

KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.1740, Döviz Satış: 11.3202

GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02915, Döviz Satış: 0.02953

AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 23.9608, Döviz Satış: 24.2743

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.0904, Döviz Satış: 11.2356

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI = 1.5448 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI = 6.4378 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI = 0.8064 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI = 9.5940 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 147.95 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI = 1.3849 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI = 10.17 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 3.7523 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO = 1.1595 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3443 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI = 3.2702 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI = 1.6867 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI = 4.3645 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI = 80.40 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI = 7.1610 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI = 283.65 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI = 3.6454 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI = 1397 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI = 3.6728 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Özel Çekme Hakkı (SDR)

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.36469 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 55.9521 TÜRK LİRASI

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİM'e İSTKA'dan 40 milyon lira destek: Üç ikiz dönüşüm projesi onaylandı
2
Brent Petrol 66,65 Dolarla İşlem Görüyor
3
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın En Yüksek 3 bin 400 Lira
4
DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Bingazi'de Ziyaret Gerçekleştirdi
5
GÖKBEY Helikopteri, İngiltere'de Üçüncü Uçuş Gösterisini Başarıyla Tamamladı
6
Belgesiyle PTT'ye giden 5.650 TL'lik yardımı kapar! Başvurular bugün açıldı
7
TCMB'den Bilgilendirme: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi