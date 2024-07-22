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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:45
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel kurlarını paylaştı. Bu bilgiler yatırımcılar ve döviz işlemleri ile ilgilenenler için oldukça faydalı.

Güncel Döviz Kurları Tablosu

Aşağıda, TCMB'nin açıklamış olduğu döviz kurlarının listesi bulunmaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03567
ALLArnavutluk Lek'i0.35763
BHDBahreyn Dinarı87.4740
BDTBangladeş Takası0.28063
BAMBosna-Hersek Markı18.3035
BWPBotsvana Pulası2.4302
BRLBrezilya Reali5.8760
DZDCezayir Dinarı0.24527
CZKÇek Korunası1.4226
IDREndonezya Rupisi0.00203
MADFas Dirhemi3.3544
PHPFilipin Pesosu0.56472
ZARGüney Afrika Randı1.8048
GELGürcistan Lari12.1585
INRHindistan Rupisi0.39410
HKDHong Kong Doları4.2235
IQDIrak Dinarı0.02517
ISKİzlanda Kronu0.23914
KZTKazakistan Tengesi0.06965
COPKolombiya Pesosu0.00817
LYDLübnan Dinarı6.8377

Bu tabloda yer alan döviz kurları, belirli bir tarihteki döviz piyasası koşullarına göre TCMB tarafından belirlenmiştir. Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle kurlar sürekli değişmektedir.

Not: Kullanıcıların bu döviz kurlarını göz önünde bulundurarak yatırım kararları almaları önemlidir.

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