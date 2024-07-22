TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel kurlarını paylaştı. Bu bilgiler yatırımcılar ve döviz işlemleri ile ilgilenenler için oldukça faydalı.

Güncel Döviz Kurları Tablosu

Aşağıda, TCMB'nin açıklamış olduğu döviz kurlarının listesi bulunmaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03567 ALL Arnavutluk Lek'i 0.35763 BHD Bahreyn Dinarı 87.4740 BDT Bangladeş Takası 0.28063 BAM Bosna-Hersek Markı 18.3035 BWP Botsvana Pulası 2.4302 BRL Brezilya Reali 5.8760 DZD Cezayir Dinarı 0.24527 CZK Çek Korunası 1.4226 IDR Endonezya Rupisi 0.00203 MAD Fas Dirhemi 3.3544 PHP Filipin Pesosu 0.56472 ZAR Güney Afrika Randı 1.8048 GEL Gürcistan Lari 12.1585 INR Hindistan Rupisi 0.39410 HKD Hong Kong Doları 4.2235 IQD Irak Dinarı 0.02517 ISK İzlanda Kronu 0.23914 KZT Kazakistan Tengesi 0.06965 COP Kolombiya Pesosu 0.00817 LYD Lübnan Dinarı 6.8377

Bu tabloda yer alan döviz kurları, belirli bir tarihteki döviz piyasası koşullarına göre TCMB tarafından belirlenmiştir. Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle kurlar sürekli değişmektedir.

Kullanıcıların bu döviz kurlarını göz önünde bulundurarak yatırım kararları almaları önemlidir.