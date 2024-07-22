TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel kurlarını paylaştı. Bu bilgiler yatırımcılar ve döviz işlemleri ile ilgilenenler için oldukça faydalı.
Güncel Döviz Kurları Tablosu
Aşağıda, TCMB'nin açıklamış olduğu döviz kurlarının listesi bulunmaktadır:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03567
|ALL
|Arnavutluk Lek'i
|0.35763
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|87.4740
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28063
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|18.3035
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.4302
|BRL
|Brezilya Reali
|5.8760
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.24527
|CZK
|Çek Korunası
|1.4226
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00203
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.3544
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.56472
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.8048
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.1585
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.39410
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.2235
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02517
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.23914
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.06965
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00817
|LYD
|Lübnan Dinarı
|6.8377
Bu tabloda yer alan döviz kurları, belirli bir tarihteki döviz piyasası koşullarına göre TCMB tarafından belirlenmiştir. Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle kurlar sürekli değişmektedir.