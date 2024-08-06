TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. İşte detaylar:

Döviz Cinsleri ve Kur Bilgileri

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03576 ALL Arnavutluk Leki 0.36416 BHD Bahreyn Dinarı 88.6756 BDT Bangladeş Takası 0.28450 BAM Bosna-Hersek Markı 18.6096 BWP Botsvana Pulası 2.4603 BRL Brezilya Reali 5.8401 DZD Cezayir Dinarı 0.24795 CZK Çek Korunası 1.4429 IDR Endonezya Rupisi 0.00207 MAD Fas Dirhemi 3.3967 PHP Filipin Pesosu 0.57825 ZAR Güney Afrika Randı 1.8097 GEL Gürcistan Lari 12.3489 INR Hindistan Rupisi 0.39837 HKD Hong Kong Doları 4.2898 IQD Irak Dinarı 0.02552 ISK İzlanda Kronu 0.24217 KZT Kazakistan Tengesi 0.07010 COP Kolombiya Pesosu 0.00805 LYD Libya Dinarı 6.9642 HUF Macar Forinti 0.09186 MKD Makedonya Dinarı 0.59297 MYR Malezya Ringgiti 7.4717 MXN Kolombiya Pesosu 1.7257 EGP Mısır Lirası 0.67944 MDL Moldova Leyi 1.8913 NAD Namibya Doları 1.8096 NGN Nijerya Nairası 0.02116 UZS Özbekistan Somu 0.00265 PEN Peru Yeni Solu 8.9755 PLN Polonya Zlotisi 8.4662 RSD Sırbistan Dinarı 0.31177 SGD Singapur Doları 25.1853 SDG Sudan Poundu 0.05567 SYP Suriye Lirası 0.00257 SZL Svaiziland Lilangeni 1.8096 THB Tayland Bahtı 0.94019 TND Tunus Dinarı 10.8320 TMT Türkmenistan Manatı 9.5515 UAH Ukrayna Hryvnası 0.81493 OMR Umman Riyali 86.9402 JOD Ürdün Dinarı 47.1488 VND Vietnam Dongu 0.00133 ILS İsrail Şekeli 8.6916 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0193 NZD Yeni Zelanda Doları 19.7913

Bu bilgiler, döviz işlemleri yapmadan önce yatırımcılar için faydalı bir rehber niteliğindedir.