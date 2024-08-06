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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel kurlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:58
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. İşte detaylar:

Döviz Cinsleri ve Kur Bilgileri

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03576
ALLArnavutluk Leki0.36416
BHDBahreyn Dinarı88.6756
BDTBangladeş Takası0.28450
BAMBosna-Hersek Markı18.6096
BWPBotsvana Pulası2.4603
BRLBrezilya Reali5.8401
DZDCezayir Dinarı0.24795
CZKÇek Korunası1.4429
IDREndonezya Rupisi0.00207
MADFas Dirhemi3.3967
PHPFilipin Pesosu0.57825
ZARGüney Afrika Randı1.8097
GELGürcistan Lari12.3489
INRHindistan Rupisi0.39837
HKDHong Kong Doları4.2898
IQDIrak Dinarı0.02552
ISKİzlanda Kronu0.24217
KZTKazakistan Tengesi0.07010
COPKolombiya Pesosu0.00805
LYDLibya Dinarı6.9642
HUFMacar Forinti0.09186
MKDMakedonya Dinarı0.59297
MYRMalezya Ringgiti7.4717
MXNKolombiya Pesosu1.7257
EGPMısır Lirası0.67944
MDLMoldova Leyi1.8913
NADNamibya Doları1.8096
NGNNijerya Nairası0.02116
UZSÖzbekistan Somu0.00265
PENPeru Yeni Solu8.9755
PLNPolonya Zlotisi8.4662
RSDSırbistan Dinarı0.31177
SGDSingapur Doları25.1853
SDGSudan Poundu0.05567
SYPSuriye Lirası0.00257
SZLSvaiziland Lilangeni1.8096
THBTayland Bahtı0.94019
TNDTunus Dinarı10.8320
TMTTürkmenistan Manatı9.5515
UAHUkrayna Hryvnası0.81493
OMRUmman Riyali86.9402
JODÜrdün Dinarı47.1488
VNDVietnam Dongu0.00133
ILSİsrail Şekeli8.6916
TWDYeni Tayvan Doları1.0193
NZDYeni Zelanda Doları19.7913

Bu bilgiler, döviz işlemleri yapmadan önce yatırımcılar için faydalı bir rehber niteliğindedir.

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