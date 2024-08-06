TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. İşte detaylar:
Döviz Cinsleri ve Kur Bilgileri
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03576
|ALL
|Arnavutluk Leki
|0.36416
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|88.6756
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28450
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|18.6096
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.4603
|BRL
|Brezilya Reali
|5.8401
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.24795
|CZK
|Çek Korunası
|1.4429
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00207
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.3967
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.57825
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.8097
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.3489
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.39837
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.2898
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02552
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24217
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07010
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00805
|LYD
|Libya Dinarı
|6.9642
|HUF
|Macar Forinti
|0.09186
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.59297
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.4717
|MXN
|Kolombiya Pesosu
|1.7257
|EGP
|Mısır Lirası
|0.67944
|MDL
|Moldova Leyi
|1.8913
|NAD
|Namibya Doları
|1.8096
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02116
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00265
|PEN
|Peru Yeni Solu
|8.9755
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.4662
|RSD
|Sırbistan Dinarı
|0.31177
|SGD
|Singapur Doları
|25.1853
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05567
|SYP
|Suriye Lirası
|0.00257
|SZL
|Svaiziland Lilangeni
|1.8096
|THB
|Tayland Bahtı
|0.94019
|TND
|Tunus Dinarı
|10.8320
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.5515
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.81493
|OMR
|Umman Riyali
|86.9402
|JOD
|Ürdün Dinarı
|47.1488
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00133
|ILS
|İsrail Şekeli
|8.6916
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0193
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|19.7913
Bu bilgiler, döviz işlemleri yapmadan önce yatırımcılar için faydalı bir rehber niteliğindedir.