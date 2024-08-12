TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz kurlarına dair bilgi verici bir tablo yayımladı. İşte döviz cinsleri ve Türk Lirası (TL) karşılıkları: Döviz Kuru Listesi:
- ARS - Arjantin Pesosu: 0.03578 TL
- ALL - Arnavutluk Lekı: 0.36652 TL
- BHD - Bahreyn Dinarı: 88.9179 TL
- BDT - Bangladeş Takası: 0.28523 TL
- BAM - Bosna-Hersek Markı: 18.6768 TL
- BWP - Botsvana Pulası: 2.4801 TL
- BRL - Brezilya Reali: 6.0850 TL
- DZD - Cezayir Dinarı: 0.24931 TL
- CZK - Çek Korunası: 1.4545 TL
- IDR - Endonezya Rupisi: 0.00210 TL
- MAD - Fas Dirhemi: 3.4080 TL
- PHP - Filipin Pesosu: 0.58479 TL
- ZAR - Güney Afrika Randı: 1.8388 TL
- GEL - Gürcistan Larisı: 12.4358 TL
- INR - Hindistan Rupisi: 0.39915 TL
- HKD - Hong Kong Doları: 4.2997 TL
- IQD - Irak Dinarı: 0.02558 TL
- ISK - İzlanda Kronu: 0.24236 TL
- KZT - Kazakistan Tengesı: 0.06984 TL
- COP - Kolombiya Pesosu: 0.00823 TL
- LYD - Libya Dinarı: 6.9747 TL
- HUF - Macar Forinti: 0.09310 TL
- MKD - Makedonya Dinarı: 0.59502 TL
- MYR - Malezya Ringgiti: 7.5212 TL
- MXN - Meksika Pesosu: 1.7824 TL
- EGP - Mısır Lirası: 0.67953 TL
- MDL - Moldova Leyi: 1.9021 TL
- NAD - Namibya Doları: 1.8389 TL
- NGN - Nijerya Nairası: 0.02108 TL
- UZS - Özbekistan Somu: 0.00265 TL
- PEN - Peru Yeni Solu: 8.9864 TL
- PLN - Polonya Zlotisi: 8.5047 TL
- RSD - Sırp Dinarı: 0.31294 TL
- SGD - Singapur Doları: 25.3006 TL
- SDG - Sudan Poundu: 0.05581 TL
- SYP - Suriye Lirası: 0.00258 TL
- SZL - Svaziland Lilangeni: 1.8389 TL
- THB - Tayland Bahtı: 0.94982 TL
- TND - Tunus Dinarı: 10.8424 TL
- TMT - Türkmenistan Manatı: 9.5761 TL
- UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.81104 TL
- OMR - Umman Riyali: 87.0541 TL
- JOD - Ürdün Dinarı: 47.2701 TL
- VND - Vietnam Dongu: 0.00133 TL
- ILS - Yeni İsrail Şekeli: 8.8802 TL
- TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.0324 TL
- NZD - Yeni Zelanda Doları: 20.2076 TL
Bu bilgiler, döviz ticareti ile ilgilenenler ve finansal analiz yapanlar için önemli bir referans kaynağı oluşturuyor.