TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz kurlarına dair bilgi verici bir tablo yayımladı. İşte döviz cinsleri ve Türk Lirası (TL) karşılıkları: Döviz Kuru Listesi:

ARS - Arjantin Pesosu: 0.03578 TL

- Arjantin Pesosu: 0.03578 TL ALL - Arnavutluk Lekı: 0.36652 TL

- Arnavutluk Lekı: 0.36652 TL BHD - Bahreyn Dinarı: 88.9179 TL

- Bahreyn Dinarı: 88.9179 TL BDT - Bangladeş Takası: 0.28523 TL

- Bangladeş Takası: 0.28523 TL BAM - Bosna-Hersek Markı: 18.6768 TL

- Bosna-Hersek Markı: 18.6768 TL BWP - Botsvana Pulası: 2.4801 TL

- Botsvana Pulası: 2.4801 TL BRL - Brezilya Reali: 6.0850 TL

- Brezilya Reali: 6.0850 TL DZD - Cezayir Dinarı: 0.24931 TL

- Cezayir Dinarı: 0.24931 TL CZK - Çek Korunası: 1.4545 TL

- Çek Korunası: 1.4545 TL IDR - Endonezya Rupisi: 0.00210 TL

- Endonezya Rupisi: 0.00210 TL MAD - Fas Dirhemi: 3.4080 TL

- Fas Dirhemi: 3.4080 TL PHP - Filipin Pesosu: 0.58479 TL

- Filipin Pesosu: 0.58479 TL ZAR - Güney Afrika Randı: 1.8388 TL

- Güney Afrika Randı: 1.8388 TL GEL - Gürcistan Larisı: 12.4358 TL

- Gürcistan Larisı: 12.4358 TL INR - Hindistan Rupisi: 0.39915 TL

- Hindistan Rupisi: 0.39915 TL HKD - Hong Kong Doları: 4.2997 TL

- Hong Kong Doları: 4.2997 TL IQD - Irak Dinarı: 0.02558 TL

- Irak Dinarı: 0.02558 TL ISK - İzlanda Kronu: 0.24236 TL

- İzlanda Kronu: 0.24236 TL KZT - Kazakistan Tengesı: 0.06984 TL

- Kazakistan Tengesı: 0.06984 TL COP - Kolombiya Pesosu: 0.00823 TL

- Kolombiya Pesosu: 0.00823 TL LYD - Libya Dinarı: 6.9747 TL

- Libya Dinarı: 6.9747 TL HUF - Macar Forinti: 0.09310 TL

- Macar Forinti: 0.09310 TL MKD - Makedonya Dinarı: 0.59502 TL

- Makedonya Dinarı: 0.59502 TL MYR - Malezya Ringgiti: 7.5212 TL

- Malezya Ringgiti: 7.5212 TL MXN - Meksika Pesosu: 1.7824 TL

- Meksika Pesosu: 1.7824 TL EGP - Mısır Lirası: 0.67953 TL

- Mısır Lirası: 0.67953 TL MDL - Moldova Leyi: 1.9021 TL

- Moldova Leyi: 1.9021 TL NAD - Namibya Doları: 1.8389 TL

- Namibya Doları: 1.8389 TL NGN - Nijerya Nairası: 0.02108 TL

- Nijerya Nairası: 0.02108 TL UZS - Özbekistan Somu: 0.00265 TL

- Özbekistan Somu: 0.00265 TL PEN - Peru Yeni Solu: 8.9864 TL

- Peru Yeni Solu: 8.9864 TL PLN - Polonya Zlotisi: 8.5047 TL

- Polonya Zlotisi: 8.5047 TL RSD - Sırp Dinarı: 0.31294 TL

- Sırp Dinarı: 0.31294 TL SGD - Singapur Doları: 25.3006 TL

- Singapur Doları: 25.3006 TL SDG - Sudan Poundu: 0.05581 TL

- Sudan Poundu: 0.05581 TL SYP - Suriye Lirası: 0.00258 TL

- Suriye Lirası: 0.00258 TL SZL - Svaziland Lilangeni: 1.8389 TL

- Svaziland Lilangeni: 1.8389 TL THB - Tayland Bahtı: 0.94982 TL

- Tayland Bahtı: 0.94982 TL TND - Tunus Dinarı: 10.8424 TL

- Tunus Dinarı: 10.8424 TL TMT - Türkmenistan Manatı: 9.5761 TL

- Türkmenistan Manatı: 9.5761 TL UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.81104 TL

- Ukrayna Hryvnası: 0.81104 TL OMR - Umman Riyali: 87.0541 TL

- Umman Riyali: 87.0541 TL JOD - Ürdün Dinarı: 47.2701 TL

- Ürdün Dinarı: 47.2701 TL VND - Vietnam Dongu: 0.00133 TL

- Vietnam Dongu: 0.00133 TL ILS - Yeni İsrail Şekeli: 8.8802 TL

- Yeni İsrail Şekeli: 8.8802 TL TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.0324 TL

- Yeni Tayvan Doları: 1.0324 TL NZD - Yeni Zelanda Doları: 20.2076 TL

Bu bilgiler, döviz ticareti ile ilgilenenler ve finansal analiz yapanlar için önemli bir referans kaynağı oluşturuyor.