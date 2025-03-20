TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Tablosu Yayınlandı

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel kur tablosunu yayımladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:47
TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Tablosu Yayınlandı

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı güncel kur tablosunu paylaştı. Aşağıda yer alan döviz kurları, Türk Lirası (TL) karşılığında belirtilmiştir:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03550
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.41520
BHD BAHREYN DİNARI 100.6729
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.31234
BAM BOSNA HERSEK MARKI 21.0006
BWP BOTSVANA PULASI 2.7817
BRL BREZİLYA REALİ 6.7176
DZD CEZAYİR DİNARI 0.28328
CZK ÇEK KORUNASI 1.6462
IDR INDONEZYA RUPİSİ 0.00230
MAD FAS DİRHEMİ 3.9274
PHP FİLİPİN PESOSU 0.66301
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 2.0831
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 13.6902
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.43955
HKD HONG KONG DOLARI 4.8832
IQD IRAK DİNARI 0.02897
ISK İZLANDA KRONU 0.28494
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07548
KES KENYA ŞİLİNİ 0.29327
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00912
LYD LİBYA DİNARI 7.8859
HUF MACAR FORİNTİ 0.10311
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.66900
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 8.5741
MXN MEKSİKA PESOSU 1.8814
EGP MISIR LİRASI 0.75080
MDL MOLDOVA LEYİ 2.1083
NAD NAMİBYA DOLARI 2.0836
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02476
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00294
PEN PERU YENİ SOLU 10.4855
PLN POLONYA ZLOTİSİ 9.8154
RSD SIRP DİNARI 0.35127
SGD SİNGAPUR DOLARI 28.4263
SDG SUDAN POUNDU 0.06320
SYP SURİYE LİRASI 0.00292
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.0834
THB TAYLAND BAHTI 1.1244
TND TUNUS DİNARI 12.2912
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 10.8435
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.91422
OMR UMMAN RİYALİ 98.5885
JOD ÜRDÜN DİNARI 53.5249
VND VİETNAM DONGU 0.00148
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 10.3474
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.1493
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 21.7714

TCMB'nin bu verileri, yatırımcılar ve döviz işlemleriyle ilgilenenler için önem arz etmektedir. Detaylı bilgi ve güncellemeler için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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