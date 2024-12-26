TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıların Gündeminde

Yurt İçinde TCMB'nin Faiz Kararına Yoğun İlgi

Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu küresel piyasalarda, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın yılın son para politikası kararına gözler çevrildi.

Dün birçok borsada işlem gerçekleşmezken, bugün başta New York borsası olmak üzere bazı borsalarda işlemlere devam edilecek. Analistler, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalar ve Donald Trump'ın başkanlık görevinin başlaması sonrası izlenecek ekonomik politikalar, piyasalarda belirsizlikler yaratmaya devam ediyor.

Altın ve Dolar Piyasaları

Altının ons fiyatı Noel tatili sonrası Asya'daki işlemlerde yüzde 0,4 yükselerek 2 bin 627 dolardan işlem görmekte. Öte yandan, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,62 seviyesine çıkarken, dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 108,2 seviyesinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı tatil sonrası yatay seyirle 73,2 dolar seviyesinden işlem görüyor. New York borsası endeks vadeli kontratlar karışık bir seyir izliyor.

Asya Piyasalarında Hareketlilik

Asya pay piyasalarında Noel tatili sonrası Güney Kore hariç pozitif bir seyir gözlemlenirken, Japonya'da ise otomotiv hisseleri öncülüğünde artışlara tanıklık edildi. Japon otomotiv devlerinin birleşme kararlarının ardından Mitsubishi hisseleri yüzde 7,4, Toyota Motor yüzde 6,1 ve Nissan hisseleri yüzde 5,5 artış gösterdi.

Çin ve Japonya arasında güvenlik sorunlarının tartışılacağı bir diyalog mekanizmasında anlaşıldığı bildirildi.

Yerli Piyasaların Gözdesi TCMB Faiz Kararı

Dün yükseliş trendi gösteren Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi yüzde 2,52 değer kazanarak 9.916,22 puandan kapandı. Bugün TCMB'nin faiz kararının yatırımcılar için kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.

AA Finans tarafından yapılan bir ankete katılan ekonomistler, Aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50 seviyesine çekmesini bekliyor. 2025 yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 29,50 olarak öngörülüyor.

TCMB, dün yayımladığı 2025 Yılı Para Politikası belgesinde, 2025 senesinde 8 toplantı gerçekleştireceğini açıkladı. PPK toplantısı öncesindeki sessiz dönem de dikkat çekiyor.

Bugün, yatırımcılar TCMB'nin faiz kararının yanı sıra sektörel enflasyon beklentileri ile haftalık para ve banka istatistiklerini de takip edecek. Yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.

Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler

10.00 Türkiye, aralık ayı sektörel enflasyon beklentileri

14.00 Türkiye, aralık ayı TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

Analistler, BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç noktası, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.