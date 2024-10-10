TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilgi amaçlı olarak alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bir kur tablosunu yayınladı. Bu tablo, farklı döviz cinslerini ve Türk Lirası (TL) karşılıklarını içermektedir.

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03507 ALL Arnavutluk Leki 0.37834 BHD Bahreyn Dinarı 90.6674 BDT Bangladeş Takası 0.28605 BAM Bosna-Hersek Markı 19.0594 BWP Botsvana Pulası 2.5671 BRL Brezilya Reali 6.1135 DZD Cezayir Dinarı 0.25678 CZK Çek Korunası 1.4758 IDR Endonezya Rupisi 0.00218 MAD Fas Dirhemi 3.4785 PHP Filipin Pesosu 0.59509 ZAR Güney Afrika Randı 1.9433 GEL Gürcistan Lari 12.5442 INR Hindistan Rupisi 0.40708 HKD Hong Kong Doları 4.3984 IQD Irak Dinarı 0.02609 ISK İzlanda Kronu 0.25163 KZT Kazakistan Tengesi 0.06934 KES Kenya Şilini 0.26498 COP Kolombiya Pesosu 0.00807 LYD Lübnan Dinarı 7.1412 HUF Macar Forinti 0.09332 MKD Makedonya Dinarı 0.60651 MYR Malezya Ringgiti 7.9653 MXN Meksika Pesosu 1.7545 EGP Mısır Lirası 0.70335 MDL Moldova Leyi 1.9334 NAD Namibya Dolari 1.9433 NGN Nijerya Nairası 0.02110 UZS Özbekistan Somu 0.00268 PEN Peru Yeni Solu 9.1766 PLN Polonya Zlotisi 8.6784 RSD Sırp Dinarı 0.31921 SGD Singapur Doları 26.1288 SDG Sudan Poundu 0.05692 SYP Suriye Lirası 0.00263 SZL Svaçili Lilangeni 1.9433 THB Tayland Bahtı 1.0177 TND Tunus Dinarı 11.0894 TMT Türkmenistan Manatı 9.7671 UAH Ukrayna Hryvnası 0.82883 OMR Umman Riyali 88.7950 JOD Ürdün Dinarı 48.2130 VND Vietnam Dongu 0.00138 ILS Yeni İsrail Şekeli 9.0654 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0594 NZD Yeni Zelanda Doları 20.7576

Bu veriler, yatırımcılar ve döviz piyasalarında işlem yapanlar için önem taşımaktadır.