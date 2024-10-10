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TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:46
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilgi amaçlı olarak alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bir kur tablosunu yayınladı. Bu tablo, farklı döviz cinslerini ve Türk Lirası (TL) karşılıklarını içermektedir.

Döviz Kurları Tablosu

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03507
ALLArnavutluk Leki0.37834
BHDBahreyn Dinarı90.6674
BDTBangladeş Takası0.28605
BAMBosna-Hersek Markı19.0594
BWPBotsvana Pulası2.5671
BRLBrezilya Reali6.1135
DZDCezayir Dinarı0.25678
CZKÇek Korunası1.4758
IDREndonezya Rupisi0.00218
MADFas Dirhemi3.4785
PHPFilipin Pesosu0.59509
ZARGüney Afrika Randı1.9433
GELGürcistan Lari12.5442
INRHindistan Rupisi0.40708
HKDHong Kong Doları4.3984
IQDIrak Dinarı0.02609
ISKİzlanda Kronu0.25163
KZTKazakistan Tengesi0.06934
KESKenya Şilini0.26498
COPKolombiya Pesosu0.00807
LYDLübnan Dinarı7.1412
HUFMacar Forinti0.09332
MKDMakedonya Dinarı0.60651
MYRMalezya Ringgiti7.9653
MXNMeksika Pesosu1.7545
EGPMısır Lirası0.70335
MDLMoldova Leyi1.9334
NADNamibya Dolari1.9433
NGNNijerya Nairası0.02110
UZSÖzbekistan Somu0.00268
PENPeru Yeni Solu9.1766
PLNPolonya Zlotisi8.6784
RSDSırp Dinarı0.31921
SGDSingapur Doları26.1288
SDGSudan Poundu0.05692
SYPSuriye Lirası0.00263
SZLSvaçili Lilangeni1.9433
THBTayland Bahtı1.0177
TNDTunus Dinarı11.0894
TMTTürkmenistan Manatı9.7671
UAHUkrayna Hryvnası0.82883
OMRUmman Riyali88.7950
JODÜrdün Dinarı48.2130
VNDVietnam Dongu0.00138
ILSYeni İsrail Şekeli9.0654
TWDYeni Tayvan Doları1.0594
NZDYeni Zelanda Doları20.7576

Bu veriler, yatırımcılar ve döviz piyasalarında işlem yapanlar için önem taşımaktadır.

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