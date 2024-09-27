TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB'nin İkinci TL Depo İhalesi Gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci TL depo alım ihalesini başarıyla tamamladı. İhalede toplam 349 milyar 702 milyon lira değerinde teklif alındı.

İhaleye Dair Ayrıntılar

Bugün açılan 380 milyar liralık ihalede, faiz oranları da belirlendi. Minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi. Ortak faiz oranı ise yüzde 50 olarak kaydedildi.

Bu ihalenin, piyasalardaki likidite yönetimi açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.