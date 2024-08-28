TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif Geldi

TCMB İkinci TL Depo Alım İhalesini Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci TL depo alım ihalesini başarıyla gerçekleştirerek dikkat çekici bir teklif tutarıyla karşılaştı. Bu ihalede toplam teklif tutarı 113 milyar 144 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhale Detayları

TCMB'nin düzenlediği 160 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50 olarak belirlenirken, ortalama faiz oranı ise yine yüzde 49,99 olarak ilan edildi. Bu oranlar, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte ekonominin gidişatına ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

İhaleye gelen bu yüksek teklif, yatırımcıların TL mevduatlarına duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. TCMB'nin bu tür ihaleleri, piyasaya likidite sağlama amacı güdüyor ve ekonomi üzerindeki etkileri büyük merak konusu olmaya devam ediyor.