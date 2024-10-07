DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,6 0,06%
ALTIN
2.925,43 -0,19%
BITCOIN
2.153.222,71 -0,44%

TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine Yüksek Talep

TCMB, 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde 10,3 milyar liralık teklif aldı. Faiz oranları açıklandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:02
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine Yüksek Talep

TCMB'nin İhaleleri Devam Ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihalede teklif tutarı 10 milyar 300 milyon lira olarak belirlendi. Banka, 20 milyar liralık bir ihale açtı.

Faiz Oranları Belli Oldu

Bu ihalede minimum faiz oranı %49,99, maksimum faiz oranı ise %50 olarak açıklandı. Ayrıca, ortalama faiz oranı da %49,99 seviyesinde belirtildi.

İhalenin getirdiği teklif miktarı, piyasalara olan talebi ve yatırımcıların Merkez Bankası politikalarına ilişkin beklentilerini yansıtıyor.

İLGİLİ HABERLER

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Konut Günü: Türkiye İMSAD'dan Sürdürülebilir Yapı Vurgusu
2
Dünya Yatırımcı Haftası 2023 Başladı
3
İTO Başkanı Etik Tüketim Üzerine Uyarıyor
4
Almanya'da Türk Şirketleri İçin Yatırım Fırsatları Toplantısı
5
Ticaret Bakanlığı, İhracat Destekleri ile Firmaların Yanında
6
Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: Varil Başına 76,11 Dolar
7
Banka hesabı olanlar dikkat! Bunu yapan artık 30.000 TL ceza ödeyecek!

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!