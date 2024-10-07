TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine Yüksek Talep

TCMB'nin İhaleleri Devam Ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihalede teklif tutarı 10 milyar 300 milyon lira olarak belirlendi. Banka, 20 milyar liralık bir ihale açtı.

Faiz Oranları Belli Oldu

Bu ihalede minimum faiz oranı %49,99, maksimum faiz oranı ise %50 olarak açıklandı. Ayrıca, ortalama faiz oranı da %49,99 seviyesinde belirtildi.

İhalenin getirdiği teklif miktarı, piyasalara olan talebi ve yatırımcıların Merkez Bankası politikalarına ilişkin beklentilerini yansıtıyor.