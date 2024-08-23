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TCMB'nin Yıl Sonu Enflasyon Raporu Yayım Tarihi Güncellendi

Yılın son Enflasyon Raporu'nun tarihi, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yurt dışı programı nedeniyle 8 Kasım 2024'e alındı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:03
TCMB'nin Yıl Sonu Enflasyon Raporu Yayım Tarihi Güncellendi

2024 Yılı Enflasyon Raporu Yayım Tarihi Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılı kapatacak olan Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 8 Kasım 2024 olarak güncelledi.

Yurt Dışı Program Nedeniyle Tarih Değişikliği

TCMB tarafından yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yurt dışındaki toplantı programı dolayısıyla, 31 Ekim 2024 olarak daha önce belirlenen Enflasyon Raporu'nun yayın tarihinin değiştirildiği vurgulandı.

Duyuruya Erişim

TCMB’nin resmi web sitesinden, Enflasyon Raporu yayın tarihleri ile ilgili detaylara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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