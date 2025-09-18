TCMB POS Komisyonunda Değişiklik: Banka Kartı Oranı yüzde 1,04'e Düştü

TCMB, POS komisyon düzenlemesiyle banka kartı komisyonunu yüzde 1,04'e düşürdü; bloke süresi 15 güne indirildi. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 01:02
TCMB POS komisyonu uygulamasında önemli değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranları uygulamasında güncellemeye gitti. Kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrı ayrı belirlendi.

Oran ve bloke süresi düzenlemesi

Yeni düzenlemeye göre kredi kartlarında uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04 seviyesine düşürüldü. Ayrıca POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı banka kartları için azami 15 gün olarak yeniden belirlendi.

Neden farklılaştırıldı?

TCMB, POS komisyonunun kartlı sistemlerin işletilmesine ilişkin maliyetleri karşılamak amacıyla alındığını vurguluyor. Kredi kartlarında, banka kartlarından farklı olarak kart sahibine sağlanan kredi imkânı nedeniyle ek fonlama maliyeti bulunuyor; bu nedenle kredi kartı komisyonları farklı tutuldu. Yeni düzenleme ile banka kartlarındaki komisyon oranı, bu ilave fonlama maliyetini içermeyecek şekilde belirlendi.

Uygulama kapsamı ve yürürlük

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak. Düzenleme 1 Kasım tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

