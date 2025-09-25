TCMB Rezervleri 178,9 Milyar Dolara Yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artarak 178 milyar 853 milyon dolar seviyesine yükseldi.
Brüt döviz rezervleri aynı dönemde 599 milyon dolar artışla 85 milyar 98 milyon dolar oldu. (12 Eylül: 84 milyar 499 milyon dolar)
Altın rezervleri ise 394 milyon dolar yükselerek 93 milyar 755 milyon dolar seviyesine çıktı (önceki: 93 milyar 361 milyon dolar).
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 177 milyar 860 milyon dolardan 178 milyar 853 milyon dolara yükselmiş oldu.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana (milyon dolar)
26.01.2024 Altın Rezervleri: 48.007, Brüt Döviz Rezervleri: 89.154, Toplam Rezervler: 137.161
23.02.2024 Altın Rezervleri: 49.271, Brüt Döviz Rezervleri: 82.479, Toplam Rezervler: 131.750
29.03.2024 Altın Rezervleri: 54.378, Brüt Döviz Rezervleri: 68.748, Toplam Rezervler: 123.126
26.04.2024 Altın Rezervleri: 59.113, Brüt Döviz Rezervleri: 64.967, Toplam Rezervler: 124.080
31.05.2024 Altın Rezervleri: 59.740, Brüt Döviz Rezervleri: 83.909, Toplam Rezervler: 143.648
28.06.2024 Altın Rezervleri: 58.077, Brüt Döviz Rezervleri: 84.833, Toplam Rezervler: 142.910
19.07.2024 Altın Rezervleri: 59.214, Brüt Döviz Rezervleri: 94.695, Toplam Rezervler: 153.910
29.08.2024 Altın Rezervleri: 60.043, Brüt Döviz Rezervleri: 89.329, Toplam Rezervler: 149.373
27.09.2024 Altın Rezervleri: 63.566, Brüt Döviz Rezervleri: 93.824, Toplam Rezervler: 157.390
25.10.2024 Altın Rezervleri: 65.894, Brüt Döviz Rezervleri: 93.504, Toplam Rezervler: 159.398
1.11.2024 Altın Rezervleri: 66.614, Brüt Döviz Rezervleri: 93.005, Toplam Rezervler: 159.619
13.12.2024 Altın Rezervleri: 65.307, Brüt Döviz Rezervleri: 98.175, Toplam Rezervler: 163.482
27.12.2024 Altın Rezervleri: 64.319, Brüt Döviz Rezervleri: 90.738, Toplam Rezervler: 155.057
24.01.2025 Altın Rezervleri: 68.232, Brüt Döviz Rezervleri: 99.328, Toplam Rezervler: 167.560
14.02.2025 Altın Rezervleri: 72.475, Brüt Döviz Rezervleri: 100.677, Toplam Rezervler: 173.152
14.03.2025 Altın Rezervleri: 74.013, Brüt Döviz Rezervleri: 98.069, Toplam Rezervler: 171.082
21.03.2025 Altın Rezervleri: 74.785, Brüt Döviz Rezervleri: 88.328, Toplam Rezervler: 163.114
04.04.2025 Altın Rezervleri: 76.422, Brüt Döviz Rezervleri: 77.838, Toplam Rezervler: 154.261
30.05.2025 Altın Rezervleri: 83.164, Brüt Döviz Rezervleri: 70.026, Toplam Rezervler: 153.190
05.06.2025 Altın Rezervleri: 85.573, Brüt Döviz Rezervleri: 70.306, Toplam Rezervler: 155.879
13.06.2025 Altın Rezervleri: 86.543, Brüt Döviz Rezervleri: 72.744, Toplam Rezervler: 159.289
20.06.2025 Altın Rezervleri: 85.001, Brüt Döviz Rezervleri: 70.697, Toplam Rezervler: 155.698
18.07.2025 Altın Rezervleri: 85.266, Brüt Döviz Rezervleri: 83.303, Toplam Rezervler: 168.567
25.07.2025 Altın Rezervleri: 85.223, Brüt Döviz Rezervleri: 86.625, Toplam Rezervler: 171.848
08.08.2025 Altın Rezervleri: 86.758, Brüt Döviz Rezervleri: 87.607, Toplam Rezervler: 174.365
15.08.2025 Altın Rezervleri: 85.582, Brüt Döviz Rezervleri: 90.928, Toplam Rezervler: 176.510
22.08.2025 Altın Rezervleri: 85.237, Brüt Döviz Rezervleri: 91.090, Toplam Rezervler: 176.327
29.08.2025 Altın Rezervleri: 87.326, Brüt Döviz Rezervleri: 91.031, Toplam Rezervler: 178.357
05.09.2025 Altın Rezervleri: 90.931, Brüt Döviz Rezervleri: 89.176, Toplam Rezervler: 180.107
12.09.2025 Altın Rezervleri: 93.361, Brüt Döviz Rezervleri: 84.499, Toplam Rezervler: 177.860
19.09.2025 Altın Rezervleri: 93.755, Brüt Döviz Rezervleri: 85.098, Toplam Rezervler: 178.853