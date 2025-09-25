TCMB Rezervleri 178,9 Milyar Dolara Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artarak 178 milyar 853 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Ayrıntılar

Brüt döviz rezervleri aynı dönemde 599 milyon dolar artışla 85 milyar 98 milyon dolar oldu. (12 Eylül: 84 milyar 499 milyon dolar)

Altın rezervleri ise 394 milyon dolar yükselerek 93 milyar 755 milyon dolar seviyesine çıktı (önceki: 93 milyar 361 milyon dolar).

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 177 milyar 860 milyon dolardan 178 milyar 853 milyon dolara yükselmiş oldu.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana (milyon dolar)

26.01.2024 Altın Rezervleri: 48.007, Brüt Döviz Rezervleri: 89.154, Toplam Rezervler: 137.161

23.02.2024 Altın Rezervleri: 49.271, Brüt Döviz Rezervleri: 82.479, Toplam Rezervler: 131.750

29.03.2024 Altın Rezervleri: 54.378, Brüt Döviz Rezervleri: 68.748, Toplam Rezervler: 123.126

26.04.2024 Altın Rezervleri: 59.113, Brüt Döviz Rezervleri: 64.967, Toplam Rezervler: 124.080

31.05.2024 Altın Rezervleri: 59.740, Brüt Döviz Rezervleri: 83.909, Toplam Rezervler: 143.648

28.06.2024 Altın Rezervleri: 58.077, Brüt Döviz Rezervleri: 84.833, Toplam Rezervler: 142.910

19.07.2024 Altın Rezervleri: 59.214, Brüt Döviz Rezervleri: 94.695, Toplam Rezervler: 153.910

29.08.2024 Altın Rezervleri: 60.043, Brüt Döviz Rezervleri: 89.329, Toplam Rezervler: 149.373

27.09.2024 Altın Rezervleri: 63.566, Brüt Döviz Rezervleri: 93.824, Toplam Rezervler: 157.390

25.10.2024 Altın Rezervleri: 65.894, Brüt Döviz Rezervleri: 93.504, Toplam Rezervler: 159.398

1.11.2024 Altın Rezervleri: 66.614, Brüt Döviz Rezervleri: 93.005, Toplam Rezervler: 159.619

13.12.2024 Altın Rezervleri: 65.307, Brüt Döviz Rezervleri: 98.175, Toplam Rezervler: 163.482

27.12.2024 Altın Rezervleri: 64.319, Brüt Döviz Rezervleri: 90.738, Toplam Rezervler: 155.057

24.01.2025 Altın Rezervleri: 68.232, Brüt Döviz Rezervleri: 99.328, Toplam Rezervler: 167.560

14.02.2025 Altın Rezervleri: 72.475, Brüt Döviz Rezervleri: 100.677, Toplam Rezervler: 173.152

14.03.2025 Altın Rezervleri: 74.013, Brüt Döviz Rezervleri: 98.069, Toplam Rezervler: 171.082

21.03.2025 Altın Rezervleri: 74.785, Brüt Döviz Rezervleri: 88.328, Toplam Rezervler: 163.114

04.04.2025 Altın Rezervleri: 76.422, Brüt Döviz Rezervleri: 77.838, Toplam Rezervler: 154.261

30.05.2025 Altın Rezervleri: 83.164, Brüt Döviz Rezervleri: 70.026, Toplam Rezervler: 153.190

05.06.2025 Altın Rezervleri: 85.573, Brüt Döviz Rezervleri: 70.306, Toplam Rezervler: 155.879

13.06.2025 Altın Rezervleri: 86.543, Brüt Döviz Rezervleri: 72.744, Toplam Rezervler: 159.289

20.06.2025 Altın Rezervleri: 85.001, Brüt Döviz Rezervleri: 70.697, Toplam Rezervler: 155.698

18.07.2025 Altın Rezervleri: 85.266, Brüt Döviz Rezervleri: 83.303, Toplam Rezervler: 168.567

25.07.2025 Altın Rezervleri: 85.223, Brüt Döviz Rezervleri: 86.625, Toplam Rezervler: 171.848

08.08.2025 Altın Rezervleri: 86.758, Brüt Döviz Rezervleri: 87.607, Toplam Rezervler: 174.365

15.08.2025 Altın Rezervleri: 85.582, Brüt Döviz Rezervleri: 90.928, Toplam Rezervler: 176.510

22.08.2025 Altın Rezervleri: 85.237, Brüt Döviz Rezervleri: 91.090, Toplam Rezervler: 176.327

29.08.2025 Altın Rezervleri: 87.326, Brüt Döviz Rezervleri: 91.031, Toplam Rezervler: 178.357

05.09.2025 Altın Rezervleri: 90.931, Brüt Döviz Rezervleri: 89.176, Toplam Rezervler: 180.107

12.09.2025 Altın Rezervleri: 93.361, Brüt Döviz Rezervleri: 84.499, Toplam Rezervler: 177.860

19.09.2025 Altın Rezervleri: 93.755, Brüt Döviz Rezervleri: 85.098, Toplam Rezervler: 178.853