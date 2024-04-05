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TEB 100.000 TL ihtiyaç kredisine onay verdi! En düşük faizle ayda bu kadar ödenecek

TEB, ihtiyaç kredilerinde müşterilerine avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor! Yeni duyurulan kampanya kapsamında, TEB, düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 05.04.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 13:35
TEB 100.000 TL ihtiyaç kredisine onay verdi! En düşük faizle ayda bu kadar ödenecek

TEB, ihtiyaç kredisi alanında güncellemeye gidiyor! Bankaların kredi musluklarını kısıtladığı bu dönemde, TEB, ihtiyaç kredisi maliyetlerinde değişiklik yaparak müşterilerine yeni fırsatlar sunuyor. Banka, 100.000 Türk Lirası tutarındaki kredi taksitlerini güncellediğini duyurdu.

Günümüz ekonomik koşullarında, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için TEB'in ihtiyaç kredisi güncellemesi önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Banka, müşterilerinin taleplerini karşılamak ve ekonomik sıkıntıları hafifletmek adına kredi maliyetlerinde revizyona gitti.


TEB'DEN YENİ İHTİYAÇ KREDİSİ FIRSATI TAM YÜZ BİN TÜRK LİRASI

TEB'DEN YENİ İHTİYAÇ KREDİSİ FIRSATI TAM YÜZ BİN TÜRK LİRASI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ihtiyaç kredisi alanında cazip bir fırsat sunuyor! 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlayan kampanya kapsamında, TEB müşterilerine 100.000,00 Türk Lirası tutarında kredi imkanı sunuyor. İşte detaylar:

Kredi Miktarı: 100.000,00 Türk Lirası

Masraflar Düştüğünde Elinize Geçecek Tutar: 97.074,23 Türk Lirası

Taksit Tutarı: 7.659,18 Türk Lirası

Vade: 24 ay

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 183.820,45 Türk Lirası

Aylık Akdi Faiz Oranı: % 4.29

Bu özel kampanya ile ihtiyaçlarınızı karşılamak artık daha kolay ve erişilebilir hale geliyor. Ancak unutmayın, kredi almadan önce tüm detayları banka şubesinden teyit etmeniz önemlidir. Yatırım amaçlı olmayan bu bilgiler, doğruluklarını banka yetkililerinden almanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

TEB'in sunduğu bu avantajlı ihtiyaç kredisi ile ilgili daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için en yakın TEB şubesine başvurabilirsiniz.

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