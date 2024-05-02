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TEB'de hesabı olanlara piyango çıktı! Tam 1000 TL birden düşürülecek!

TEB, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı flaş bir duyuru ile 1000 TL indirim kampanyası başlattı. Tek yapılması gereken ise kampanya kodunu girmek! Peki, TEB'ten 1000 TL indirim nasıl alınır? İşte başvuru detayları ve tüm bilinmesi gerekenler...

Yayın Tarihi: 02.05.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 23:11
TEB'de hesabı olanlara piyango çıktı! Tam 1000 TL birden düşürülecek!

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) yeni bir kampanya ile tam 1000 TL indirim imkanı tanıyacağını duyurdu. Yıl sonuna kadar TEB’e geçen herkesin faydalanabileceği kampanyanın şartları ve detayları da netleşti. İşte TEB’in yeni 1000 TL indirim kampanyasının tüm detayları! 

TEB, resmi internet sitesi üzerinden yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında rezervasyon karşılığında 1000 TL indirim sunacak olan banka, yıl sonuna kadar kampanyanın devam edeceğini de vurguladı. İşte TEB’ten herkese tatil yaptıracak yeni müjde! 

TEB, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yeni bir duyuru ile tatil rezervasyonu yaptıran müşterilerine 1000 TL indirim hediye edeceğini duyurdu. Kampanyanın 31 Aralık 2024’e kadar devam edeceğini vurgulayan banka, başvuru şartlarını da bir hayli kolay tuttu. Bu kapsamda, mobil uygulamayı indirim indirim kodunu alanlar, tatil alışverişlerinde 1000 TL indirim alcaklar. Peki nasıl? 

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TEB’ten 1000 TL indirim kampanyası! 

TEB tarafından yapılan açıklama kapsamında 31 Aralık 2024 tarihine kadar Enuygun mobil uygulaması üzerinden otel rezervasyonu yaptıran Cepteteb’liler, 1000 TL indirim kazanacaklar. Söz konusu indirim kodu Cepteteb mobil uygulamasının kampanyalar sayfasında yer alacak. Bu kodu kullananlar ise minimum 10.000 TL’lik rezervasyonlarında 1000 TL indirim kazanacaklar. 

Kimler TEB 1000 TL indirim kampanyasına katılabilir? 

TEB’in başlattığı tatil indirimi kampanyasından faydalanabilmek için öncelikle bankanın müşterisi olmak gerekiyor. Ayrıca Cepteteb’li olup mobil uygulamayı kullanmak ve buradan da kampanyalar sayfasından koda erişebilmek gerekiyor. 

Cepteteb’in kampanyalar sayfasında ise bu tatil kampanyasının yanı sıra onlarca farklı kampanya da bulunuyor. Ayrıca gençlere, öğrencilere ve emeklilere özel fırsatlar sunan banka, çeşitli kampanyalar ile müşterilerine çeşitli avantajlar sunmaya devam ediyor. 

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