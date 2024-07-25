TEB İkinci Çeyrek Raporu: Güçlü Karlılık ve Yeni Finansal İnovasyonlar

TEB, İkinci Çeyrekte 5.07 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2024 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve bu dönemde net karını 5 milyar 70 milyon lira olarak belirledi. Bankanın aktif toplamı ise 499 milyar lira seviyesine ulaştı.

Krediler ve Mevduatlar: Ekonomiye Katkı

TEB'in toplam kredileri 287 milyar lira, toplam mevduatı ise 344 milyar lira olarak kaydedildi. Krediler, bankanın aktiflerinin yüzde 57,5’ini oluşturarak ekonomiye sağladığı desteği gözler önüne serdi. TEB'in özkaynak büyüklüğü 38,7 milyar lira, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 15,13 olarak belirlendi.

Yeni Tahvil İhracı ve İşbirlikleri

TEB, uluslararası düzeydeki finansal işbirliklerini artırma çabası kapsamında, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 100 milyon avro tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu tahvillere dayanan projelerle Türkiye'deki iklim değişikliği etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Girişimcileri Desteklemek için Özelleşmiş Programlar

TEB, 2013 yılında hayata geçirdiği Girişim Bankacılığı'nın 10. yılı dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. 10 yıl boyunca 2 bini aşkın girişimciye destek veren TEB, özellikle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerine yönelik EBRD ile işbirliği anlaşması imzalayarak yeni finansman kaynakları yaratma çalışmalarını sürdürüyor.

Finansal Ürünlerde Yenilikçi Çözümler

TEB, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarına yönelik Teminatlı İhtiyaç Kredisi uygulaması sunarak, kullanıcıların birikimlerini bankaya devretmelerine olanak tanıdı. Ayrıca, CEPTETEB Mobil ve CEPTETEB İŞTE gibi platformlarla müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik yenilikler duyurulmuştur.

Kadın Bankacılığına Yönelik Adımlar

TEB, kadın girişimcileri destekleme amacı çerçevesinde, TurWIB II Kredisi ürününü kullanıma sundu. Bu kredi ile kadın sahipli işletmelere finansman desteği sağlamayı hedefliyor. Kadın Bankacılığı kapsamında sağlanan kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre %44 arttı.

Finansal Okuryazarlık Çalışmaları

TEB, Aile Akademisi programı aracılığıyla finansal okuryazarlık eğitimlerine devam ederek, 5 bine yakın çalışanı bu eğitimlere katılmaya yönlendirdi. Çevresel ve iklim okuryazarlığı gibi alanlarda eğitimler de sürdürüldü.

Sonuç olarak, TEB, güçlü finansal performansını ve inovatif yaklaşımlarını sürdürüyor, aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına duyarlı çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yılın ikinci çeyreğinde 5 milyar 70 milyon lira net kar elde etti.