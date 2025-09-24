Tehlikeli Yük Yönetmeliği Değişti: Kıyı Tesisleri ve Tartım Kuralları

Ulaştırma Bakanlığı'ndan tehlikeli yüklerde yeni düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerin taşıma, elleçleme ve tartım esaslarını ayrıntılı şekilde tespit ediyor.

TYUB ve kıyı tesisi düzenlemeleri

Yönetmeliğe göre, Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) sahibi kıyı tesisi; mevcut elleçleme bölgesine yeni bir alan eklemek istediğinde, eğer yeni bir faaliyet türü eklenmiyorsa, yalnızca denetim ücreti karşılığında bu ekleme yapılabilecek. TYUB sınırlaması değişikliğinde belge yenileme ücreti alınmayacak. Tesisin faaliyet alanına yeni bir tehlikeli yük türü ilave edilmesi halinde ise, yalnızca ilave edilen tehlikeli yük türü için belge ücreti istenecek.

IMDG kodu ve raporlama yükümlülükleri

Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin uluslararası kod olan "IMDG kod" kapsamında yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanları, görev yaptıkları veya hizmet verdikleri kıyı tesislerinin sorumluluklarına yönelik olarak 6'şar aylık periyotlarla rapor hazırlayacak.

Tartım yetki belgeleri, askı ve iptal süreçleri

"Dolu konteyner brüt ağırlık tespiti yetki belgesi" için aranan başvuru kriterlerinin tartı aleti operatörü tarafından sürekli olarak sağlanmadığının tespit edilmesi halinde, yetki belgesi başvuru kriterleri yeniden sağlanana kadar askıya alınacak. Ayrıca, Doğrulanmış brüt ağırlık kontrol ücretini zamanında ödemeyen operatörlerin yetki belgesi bir yıla kadar askıya alınabilecek; askı süresi içinde ödeme yapılmaması durumunda belge iptal edilecek.

Beyan edilen doğrulanmış brüt ile gerçek brüt ağırlık arasında %5'ten fazla fark tespit edilen konteynerlere ilişkin tartı aleti operatörü, aynı hatayı bir takvim yılında 10 kez tekrar ederse yetki belgesi 15 gün askıya alınacak.

Denetimler ve idari cezalar

Liman başkanlıkları, kıyı tesislerinin TYUB şartlarını yerine getirip getirmediğine ilişkin olarak yılda en az bir kez program dışı denetim yapabilecek. Ayrıca ölçümlerinde uygunsuzluk bulunan ve yetki belgesiz tartım yapan tartı aleti operatörlerine yönelik idari para cezaları da yönetmelikte düzenlendi. Operatörlere uygunsuzluğun niteliğine göre 25 bin 419 lira ile 100 bin lira arasında para cezası uygulanabilecek.

Yönetmelik, kıyı tesislerindeki güvenlik, bildirim ve belge düzenlemelerini sıkılaştırarak denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerin emniyetini artırmayı hedefliyor.