TEİAŞ'tan Ağustos: 32 Santrale 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira Kapasite Ödemesi

TEİAŞ, Ağustos Ayı Kapasite Ödemesini Açıkladı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 32 elektrik üretim santraline Ağustos ayı için toplam 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira kapasite ödemesi yapacağını duyurdu.

Ödemelere İlişkin Detaylar

TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan listeye göre, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemeler netleşti. Söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale Ağustos ayı için toplu ödeme gerçekleştirilecek.

Ödemeler arasında en yüksek pay, 112 milyon 932 bin 599 lira ile Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye ayrılırken; ikinci sırada 81 milyon 801 bin 567 lira tutarındaki ödemeyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi yer alıyor.

Amaç: Sürdürülebilirlik ve Arz Güvenliği

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla kapasite mekanizması çerçevesinde santrallere düzenli kapasite ödemeleri yapıyor. Yapılan açıklamada, ödemelere ilişkin listenin kurumun internet sitesinde yayımlandığı belirtildi.