Tek işleme cüzdan dolduran kampanya! 30.000 TL trink ödenecek

SSK ve Bağkur’dan emekli olan vatandaşlara, faizsiz kredi ile 30.000 TL'ye kadar nakit desteği sağlanacak. Bunun yanında, düşük faiz oranları ile 50.000 TL'ye kadar ve 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak. Başvurular, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerinin yanı sıra mobil ve internet bankacılığı üzerinden de yapılabilecek.





MAAŞ TAŞIMA KAMPANYASI

Bu kampanya dahilinde, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, yeni müşterilere maaş taşıma promosyonu teklif edecek.

Bu yenilikler, emeklilerin mali gereksinimlerine hızlı ve pratik çözümler sunmayı amaçlıyor.