Tek şartla tek seferlik 8.240 TL nakit verilecek! Devlet yardım kesesini açtı

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), belirli şartları taşıyan vatandaşlara maddi destek sağlamaya devam edecek. Açıklamaya göre, belirli koşulları sağlayanlara 8 bin 240 lira toplu ödeme sağlanacak.

SGK resmi internet sitesindeki bilgilere göre, bu ödeme cenaze ödeneği olarak tanımlanmakta olup, ölen sigortalının yakınlarına, kurum yönetim kurulu tarafından belirlenip onaylanan ücret tarifesine göre bir defaya mahsus olarak verilen bir hibedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın onayladığı söz konusu yardım hayatını kaybeden sigortalı yakınına yapılan tek sefere mahsus bir yardımdır.

Cenaze Yardımı Alma Koşulları

Cenaze yardımına başvurmak için birkaç önemli gereksinimi karşılamanız gerekir. İlk olarak defin ödeneği almak isteyen kişinin bir iş kazası veya hastalık sonucu ölmüş olması, kalan maluliyet geliri, maluliyet aylığı veya yaşlılık aylığı almış olması veya 360 gün süreli maluliyet sigortası, yaşlılık sigortası veya ölüm sigortası almış olması gerekir.

Bu desteği kimler alabilir?





Sigortalının belirli koşulları sağlayan yakınlarına vefat ödeneği verilmektedir. Bu yardım, vefat eden sigortalının öncelik sırasına göre eşine, müsait değilse çocuklarına, anne ve babasına, müsait değillerse kardeşlerine yapılır. Bu sıralamanın amacı yardım dağıtımının adil bir yolunu oluşturmaktır.

Cenaze yardımına başvurmak isteyen yararlanıcıların, gerekli şartları taşımaları durumunda başvuru belgeleriyle birlikte SGK'ya başvurmaları gerekmektedir. Hak kazananlara emekli maaşı ödemesi konusunda herhangi bir zorunluluk yoksa, dilekçeyle yapılan başvuruları da kabul edeceğiz. Cenaze masraflarının tutarı yıllık ekonomik dalgalanmalar ve tüketici fiyat endeksindeki değişimler dikkate alınarak belirlenmektedir. 2024 yılına ait cenaze ödeneği tutarının ise 3.385 TL olduğu bildirildi. Ayrıca Emekli Sandığı meklilerine vefat halinde en az 8 bin 240 TL maaş bağlanacağı belirtildi.

Bu tutarlar ve detaylar hakkında bilgi edinmek isterseniz SGK'nın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu düzenlemeler SGK'nın vatandaşlarına sağladığı mali desteğin önemli bir bölümünü oluşturuyor ve toplumun sosyal güvenliğinin güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Vatandaşların bu tür destekleri alabilmeleri için gerekli şartları dikkatle düşünmeleri ve başvuru prosedürlerini doğru takip etmeleri son derece önemlidir.