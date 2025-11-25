Tekirdağ'da Anıza Kanola Ekimi ve Toprak Nem İncelemesi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Karacakılavuz'da anıza kanola ekimini ve toprak nemini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:33
İl Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa Karacakılavuz'da sahada değerlendirme yaptı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Karacakılavuz bölgesinde anıza kanola ekimi yapan üreticinin tarlasında çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerde bitkinin çıkış durumu ve toprak nem seviyesi değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, teknik ekiple birlikte Karacakılavuz Mahallesi'nde, üreticinin on dekar alanda yaptığı anıza kanola ekimi tarlasını kontrol etti. Bitkinin çıkış durumu, fizyolojik evresi, kök gelişimi ve toprak nemi sahada tespit edildi.

Aksoy, iklim değişikliği ve artan kuraklığın etkilerini azaltmada anıza ekimin kritik olduğuna dikkat çekti.

Mehmet Aksoy açıklamasında: "Tarımda doğal kaynaklarımızı doğru yöneterek enerji maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın ana hedefidir. Devletimizin yüzde 50 hibe tohum destekleri çiftçilerimizin gücüne güç katıyor. Küçük dokunuşlar. Toprak işlemesiz ekim. Topraktaki suyumuzu ve organik maddeleri korumak. Buharlaşma ile kaybolan toprak nemini azaltmak elimizde. Üreticilerimizin alın terini yerli ve milli tohumlarımızın bereketiyle buluşturmaya devam edeceğiz"

