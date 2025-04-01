Tekirdağ'da Üzüm Çekirdekleri Ekonomi için Değer Kazanıyor

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, üzüm çekirdeklerini ekonomiye kazandırarak tarımsal atıkların değerlendirip değerlendirilmediğini gösteriyor. Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, bu konudaki çalışmalarının ayrıntılarını paylaştı.

Enstitüde 5 yıl önce başlatılan proje ile, üzümden birçok ürün elde edilmesinin yanı sıra çekirdekler de işleniyor. Özel sıkım makineleri kullanılarak, üzüm çekirdeklerinden yağ elde ediliyor. Elde edilen yağ, 50 mililitrelik cam şişelerde enstitünün mağazalarında satışa sunuluyor.

Seçkin, enstitüde her yıl yaklaşık 50 ton üzümün işlendiğini belirterek, üzüm suyu üretiminde ortaya çıkan posaların hızlı bir şekilde değerlendirildiğini aktardı. Çekirdeklerin ayrılması için yapılan işlemlerin detaylarını paylaşan Seçkin, şunları söyledi: "Özel olarak üretilen kurutma raflarında çekirdekleri kurutuyoruz. Yıkama ve kurutmanın ardından soğuk sıkım yöntemiyle yağını elde ediyoruz."

Üzüm çekirdeği yağının, yalnızca ekonomik değer kazandırmakla kalmayıp, sağlık açısından da faydalı olduğunu vurgulayan Seçkin, bu yağın iyileştirici özellikler taşıdığını ifade etti. Çekirdek yağının, çeşitli ilaçların üretiminde kullanılabildiği gibi gıda olarak da tüketilebileceğini belirtti. Ayrıca, kozmetik sektöründe de kuruyan ciltlere iyi geldiği biliniyor.

Üreticilere sürekli teknik destek sağlamaya hazırlık olduklarını dile getiren Seçkin, "Üreticiler tarafından atık olarak görülen ürünler çok değerli. Üzüm çekirdeği yağı ve elde ettiğimiz çekirdek unu, antioksidan bakımından zengin ürünlerdir. Sağlık açısından yapılan araştırmalarda, kan pıhtılaşmasını önlemesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kalp damar hastalıklarına karşı etkili olması açısından önemli sonuçlar elde edilmiştir." diye ekledi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce suyundan pekmez, şıra ve sirke gibi pek çok ürün elde edilen üzümün kabuğu ile çekirdeği de ekonomiye kazandırılıyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce suyundan pekmez, şıra ve sirke gibi pek çok ürün elde edilen üzümün kabuğu ile çekirdeği de ekonomiye kazandırılıyor.