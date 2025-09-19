TEKNOFEST’te Bilim ve Teknoloji Diplomasisi: Dışişleri Bakanlığı Öne Çıktı

TEKNOFEST’te Bilim ve Teknoloji Diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçen Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü, TEKNOFEST İstanbul'a aktif olarak katıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy de etkinlikte yer aldı. Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirildi.

Bakanlığın katılımı, bilim ve teknoloji diplomasisine verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.