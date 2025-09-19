TEKNOFEST'te Mesleki Yetenek Yarışması: GES'de Son 10 Takım Yarıştı

Yarışma ve organizasyon

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize edilen ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nin mentörlüğünde ilk kez düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması'nda, Güneş Enerji Santrali (GES) kategorisinde elemeleri geçen son 10 takım dereceye girmek için yarıştı. Etkinlik, T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hazırlık süreci ve katılım

OSTİM OSB Müdürü Adem Arıcı, yarışma hazırlıklarına Ocak ayında başlandığını, şartnamelerin ve yarışma kurallarının belirlendiğini söyledi. Arıcı, başvurular hakkında şunları aktardı: "Yarışma ilanımıza 140 takım müracaat etti. Onları çeşitli kategorilerde elemelere tabi tuttuk. Nihai hedefe 10 takım kaldı farklı illerden. 35 öğrencimiz, 10 uzman hocamız, öğretmenlerimiz ve jürilerimizle birlikte buraya geldik."

Yarışma aşamaları ve yerli üretim

Arıcı, yarışmacılara güneş enerjisi panelini belirli sürede üretmeleri için hücreler verildiğini belirterek, "Çocuklarımız bir güneş enerjisi panelinin hücreden panele dönüştürünceye kadar panel aşamasında elektrik üretir hale getirinceye kadar sistem kurulumlarını yaptılar. Bunların tamamı yerli imkanlarla yapıldı. Bunların tüm tedarikini, tüm ekipmanlarını, bağlantı elemanlarını Organize Sanayi Bölgesi olarak biz organize ettik." dedi.

Arıcı ayrıca finalist okullar ve illeri şöyle sıraladı: Ankara'daki iki liseden toplam dört takım (Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ostim OSB Teknolojik Koleji), Şanlıurfa'dan bir takım, Denizli'den iki takım ve Burdur'dan bir takım son 10 takım içerisinde yer aldı. Arıcı, "Öğrencilerimizin hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden heyecanlı." ifadelerini kullandı.

Değerlendirme ve sonuç takvimi

Arıcı, yarışmanın tatlı bir rekabet içinde tamamlandığını, tüm grupların ürünlerinin jüri tarafından kontrol edildiğini ve sonuçların TEKNOFEST sistemine yüklendiğini belirterek, "Bugün veya yarın dereceye giren hem okulların hem öğrencilerin belli olacağını" söyledi. Öğrencilerin TEKNOFEST'e katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını, ufuklarının açıldığını ve geleceğe yönelik bakışlarının değiştiğini aktardı.

Katılımcı görüşleri

Şanlıurfa takımından 10'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Emin Kocaman, tasarladıkları güneş panelini anlattı: "Kullandığımız hücrelerimiz çok kırılgan, ince ve hassas bir madde. Güneş panellerimiz 16 volt gibi bir elektrik üretebiliyor. Bizim yaptığımız güneş paneli ise 10 hücreli oldu. Bu yarışma bu yıl ilk defa düzenlendi. Ondan dolayı burada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım."

Ankara Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yenilenebilir enerji öğretmeni Ercan Koca ise kategorinin TEKNOFEST'te ilk kez yer almasının önemine vurgu yaparak, "Bu çok önemli, neden önemli, biz Türkiye'de yenilenebilir enerji eğitimini elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz. Bu yarışmanın da TEKNOFEST'te düzenleniyor olması gerçekten çok değerli. Okul olarak 2 takımla başvurmuştuk. Çok şükür 2 takımımız da finale kaldı ve son 10 takım içerisinde yer alıyoruz. Artık sonuçları bekliyoruz." dedi.

