Telefon hattı Türk Telekom olanlara 1500 TL iade! Süre geçmeden başvuran alıyor

Akbank, Türk Telekom kullanıcılarına yönelik bir kampanya başlattığını duyurdu. Banka, Akbank müşterisi olup Türk Telekom hattı bulunan kişilere özel 1500 TL geri ödeme fırsatı sunuyor. Akbank'ın açıklamasına göre, "1040TURKTELEKOM" promosyon kodunu kullanarak ilk defa Akbank müşterisi olan ve Türk Telekom mobil veya ev internet faturalarını otomatik ödeme talimatı veren kullanıcılar, her ay 500 TL olmak üzere toplamda 3 ay içinde 1500 TL nakit iade elde edebilecekler.

18 Mart'tan 31 Mayıs 2024'e kadar geçerli olacak bu kampanya, "1040TURKTELEKOM" promosyon kodunu kullanarak Akbank Mobil uygulamasını indiren ve ilk defa Akbank müşterisi olan bireyleri kapsıyor. Kampanya dahilinde, Türk Telekom mobil veya ev internet faturalarını Akbank vadesiz hesapları veya kredi kartları üzerinden otomatik ödeme talimatı vererek ödeyen müşteriler, her ay en fazla 500 TL olmak üzere, üç aylık dönemde toplamda 1.500 TL'lik nakit iade avantajından yararlanabilecekler.

Akbank, Türk Telekom faturalarını otomatik ödeme talimatı ile vadesiz hesap veya kredi kartları üzerinden ödeyen müşterilerine aylık 500 TL'ye kadar nakit iade sunuyor. Eğer fatura bedeli 500 TL'yi aşarsa, müşterilere aylık maksimum 500 TL iade edilecek; fatura bedeli 500 TL'nin altında ise, ödenen miktar kadar iade yapılacaktır. Müşteriler, birden fazla Türk Telekom hattı veya ev interneti faturasını kapsayacak şekilde otomatik ödemelerini gerçekleştirebilirler ve bu durumda toplam iade miktarı, ödenen toplam fatura tutarına göre hesaplanacaktır. Her bir müşteri, kampanya süresince aylık en çok 500 TL ve toplamda ise 1.500 TL'ye kadar nakit iade kazanma şansına sahiptir.

Mart ayında verilen otomatik ödeme talimatlarına istinaden, Nisan ayının ilk on iş günü içinde; Nisan ayında verilen talimatlar için Mayıs ayının ilk on iş günü içinde; ve Mayıs ayında verilen talimatlar için Haziran ayının ilk on iş günü içinde müşterilerin açık vadesiz TL hesaplarına nakit iadeler yatırılacak. Nakit ödüller, yalnızca uygun vadesiz TL hesap sahiplerine verilecektir. Eğer müşteri ilk ayda talimat verip daha sonra iptal ederse ve fatura otomatik olarak ödenmezse, nakit ödül iadesi yapılmayacak. Fatura talimatı iptal edilmediği takdirde, kampanya süresince sonraki aylar için de ödeme kontrolü yapılacaktır.

Eğer müşteriler otomatik fatura ödeme talimatlarını iptal ederlerse ya da faturaları manuel olarak öderlerse, kampanya kapsamındaki nakit iade avantajından faydalanamayacaklardır. Bu kampanya, yalnızca Türk Telekom mobil ve ev internet faturaları için geçerlidir ve diğer otomatik ödemeler bu promosyona dahil değildir. Akbank Mobil üzerinden müşteri olurken kurye hizmeti kullanacak olanlar, 30 Haziran 2024 tarihine kadar gerekli belgeleri bankaya ulaştırmaları halinde kampanyadan yararlanma hakkı kazanacaklardır. Ancak bu tarihten sonra belge işlemleri tamamlanan müşteriler kampanya avantajlarından faydalanamayacaklardır. Ayrıca, Akbank T.A.Ş. ve Türk Telekom, kampanyayı durdurma, sonlandırma veya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.