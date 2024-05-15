Bu 3 malzemeyle sararan beyaz çamaşırlara son! Evde kolay ekolojik deterjan tarifi

Bu ev yapımı deterjan, evinizde bulunan malzemelerle yapıldığı için çevre dostudur ve doğaya zarar vermez. Deneyerek, hem çevrenize hem de bütçenize katkıda bulunabilirsiniz.

Eğer beyaz çamaşırlarınızın kar gibi beyaz olmasını istiyorsanız, bu tarif tam da size göre. Perdeleriniz, beyaz gömlekleriniz, tişörtleriniz, ayakkabılarınız ve masa örtüleriniz artık göz alıcı bir beyazlıkta olacaklar. İşte kar gibi beyaz yapan deterjanın tarifi…

Beyazları lekesiz ve bembeyaz yapmak, çamaşır yıkarken karşılaşılan en büyük zorluklardan biridir. Artık bu sorunu çözecek basit bir deterjan karışımını sizlerle paylaşmak istiyoruz. İhtiyacınız olan sadece üç malzeme!





Üç malzemeyle çamaşırlarınız bembeyaz olacak

Beyazlarınızı yıkarken kullandığınız deterjan yeterli temizlik sağlamıyorsa, birkaç ek madde ekleyerek işleri kolaylaştırabilirsiniz. Deterjanınıza bir paket çamaşır sodası ve yarım paket temizlik karbonatı ekleyin, sonra iyice karıştırın.

Bu karışımı beyazlarınızı yıkarken kullanın ve sonucuna inanamayacaksınız. Artık kir ve lekelerle savaşmak tarihe karışacak!

İnce kumaşlarda bu karışımın yıpratıcı olabileceğini unutmayın, bu nedenle çok ince kumaşlı beyazları bu karışımla yıkamaktan kaçının. Bu karışımı sürdükten sonra çamaşırlarınızı 40 derecede yıkamanız yeterli olacaktır. Renkli kıyafetlerde kullanmanız halinde ağartma yapabilir, bu yüzden beyaz olduğundan emin olun.