İŞKUR patır patır alım yapacak! 30-40 Bin maaşla personel alımları başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu sektöründeki insan kaynağı açığını kapatmak için çok önemli ve geniş çaplı bir işe alım kampanyası yürüteceğini açıkladı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

İŞKUR PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kampanyayla, Türkiye genelinde birçok kamu kurum ve kuruluşunda 2 bin 241 genel sekreter ve büro memuru istihdam edilmesi sağlanarak yeni istihdam olanakları yaratılması hedefleniyor. İŞKUR'un resmi web sitesinden yapılan duyuruya göre işe alımlarda çeşitli nitelik ve deneyim düzeyleri esas alınacak. Bu fırsat, iş arayanlar için önemli bir giriş noktası olacak ve kamu sektöründe kariyer arayanlara da çeşitli fırsatlar sunacaktır. İŞKUR'dan gelen son haberlere göre iş arayanlara yeni ve önemli fırsatlar açıldı. Bugünkü açıklamada toplam 2 bin 241 büro memuru ve sekreter alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR'un resmi web sitesinde yayınlanan duyuruda başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar bulunuyor. Şartlar aşağıdaki gibidir:

T.C vatandaşı olmak,

Ofis içinde çalışmak için herhangi bir sağlık problemi olmaması,

Ofis araç ve gereçlerini kullanabilmek,

İŞKUR’a kayıtlı olmak gerekiyor, kayıtlı olmayan kişilerse kayıt yaptırmalıdır.

İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarında maaş aralıkları ve başvuru koşulları farklılık gösterebilmektedir. Maaşlar genellikle 2 bin lira ile 35 bin lira arasında değişmektedir. Koşullar ve başvuru ayrıntıları ilana göre değişiklik göstermektedir. Alakalı reklamları değerlendirmeden önce kapsamlı bir şekilde değerlendirmek önemlidir.





İdeal iş teklifini alabilmek için ilgili iş ilanlarını incelemeden harekete geçmemek çok önemlidir. Doğru işi bulmak sabır ve dikkatli adımlar gerektirir. Güncel iş ilanları İŞKUR web sitesinde de yer almaktadır. Kadro dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

Büro İşçisi

Diğer Büro Memurları

Büro Memuru (Dış Ticaret)

Büro Memuru (Genel)

Büro Memuru (İdari İşler)

Büro Yönetimi Elemanı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı

İdari Büro Görevlisi

Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu)

Diş Hekimi Sekreteri

Sekreter

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri

Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı