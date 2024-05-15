Bist 100
10.158,63 0%
DOLAR
32,26 -0,04%
EURO
35,13 0,37%
ALTIN
2.457,97 0,98%

İŞKUR patır patır alım yapacak! 30-40 Bin maaşla personel alımları başladı

İş arayanlar dikkat! İŞKUR'dan müjdeli haber geldi! Personel alımı yapılacak! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 20:25
İŞKUR patır patır alım yapacak! 30-40 Bin maaşla personel alımları başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu sektöründeki insan kaynağı açığını kapatmak için çok önemli ve geniş çaplı bir işe alım kampanyası yürüteceğini açıkladı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

İŞKUR PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kampanyayla, Türkiye genelinde birçok kamu kurum ve kuruluşunda 2 bin 241 genel sekreter ve büro memuru istihdam edilmesi sağlanarak yeni istihdam olanakları yaratılması hedefleniyor. İŞKUR'un resmi web sitesinden yapılan duyuruya göre işe alımlarda çeşitli nitelik ve deneyim düzeyleri esas alınacak. Bu fırsat, iş arayanlar için önemli bir giriş noktası olacak ve kamu sektöründe kariyer arayanlara da çeşitli fırsatlar sunacaktır. İŞKUR'dan gelen son haberlere göre iş arayanlara yeni ve önemli fırsatlar açıldı. Bugünkü açıklamada toplam 2 bin 241 büro memuru ve sekreter alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR'un resmi web sitesinde yayınlanan duyuruda başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar bulunuyor. Şartlar aşağıdaki gibidir:

T.C vatandaşı olmak,

Ofis içinde çalışmak için herhangi bir sağlık problemi olmaması,

Ofis araç ve gereçlerini kullanabilmek,

İŞKUR’a kayıtlı olmak gerekiyor, kayıtlı olmayan kişilerse kayıt yaptırmalıdır.

İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarında maaş aralıkları ve başvuru koşulları farklılık gösterebilmektedir. Maaşlar genellikle 2 bin lira ile 35 bin lira arasında değişmektedir. Koşullar ve başvuru ayrıntıları ilana göre değişiklik göstermektedir. Alakalı reklamları değerlendirmeden önce kapsamlı bir şekilde değerlendirmek önemlidir. 

İŞKUR Personel Alımı Yapacak

İdeal iş teklifini alabilmek için ilgili iş ilanlarını incelemeden harekete geçmemek çok önemlidir. Doğru işi bulmak sabır ve dikkatli adımlar gerektirir. Güncel iş ilanları İŞKUR web sitesinde de yer almaktadır. Kadro dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

Büro İşçisi

Diğer Büro Memurları

Büro Memuru (Dış Ticaret)

Büro Memuru (Genel)

Büro Memuru (İdari İşler)

Büro Yönetimi Elemanı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı

İdari Büro Görevlisi

Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu)

Diş Hekimi Sekreteri

Sekreter

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri

Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı

İLGİLİ HABERLER

Ünlü deprembilimci açıklamasıyla yürekleri ağıza getirdi! Depremde o şehirler dahi güvenli değil

Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı

Meclis'te kalem kırıldı! Mayıs ayı faturalarına zam geldi

Artık pastaneye gitmeye gerek kalmadı! Evde az malzemeyle enfes un kurabiyesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

İŞKUR patır patır alım yapacak! 30-40 Bin maaşla personel alımları başladı

Pilavı lapa olanlar buraya! Bu tüyo tüm lapa pilavları kurtaracak

Ünlü deprembilimci açıklamasıyla yürekleri ağıza getirdi! Depremde o şehirler dahi güvenli değil

KPSS’den 55 alsanız gerisi kolay! Üniversiteye onlarca alım yapılacak

Meclis'te kalem kırıldı! Mayıs ayı faturalarına zam geldi

Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı

Tuvalet kağıtlarında ortalığı yerinden oynatacak indirim! Her şubede geçerli

Artık pastaneye gitmeye gerek kalmadı! Evde az malzemeyle enfes un kurabiyesi

Kimsenin 1 kuruş borcu kalmayacak! Kamu bankaları harekete geçti

Elektrik faturasına yıldırım çarptıracak zam gelişmesi! Cepleri alev alev yakacak o tarihe dikkat

Az malzemeyle ana yemeğiniz hazır! Parmaklarınızı yeseniz bile az gelecek

Klozete bundan başka ürüne gerek yok! Tesisatçılar yeni gelip takmış gibi olacak