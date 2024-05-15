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Meclis'te kalem kırıldı! Mayıs ayı faturalarına zam geldi

Fatura zamları başladı. Şehirler arası ilk zam açıklaması İstanbul'dan geldi. İstanbul halkına yapılan son dakika uyarıda suya zam yapıldığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 17:50
Meclis'te kalem kırıldı! Mayıs ayı faturalarına zam geldi

Fatura zamları başladı. Şehirler arası ilk zam açıklaması İstanbul'dan geldi. İstanbul halkına yapılan son dakika uyarıda suya zam yapıldığı belirtildi. Şehir sakinlerinin fatura giderlerini arttıracak zam, su tüketimi için tarifelerde yapılan artış açıklaması ile ortaya çıktı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada suya yüzde 36 zam uygulamasının ilk faturalarda devreye gireceği belirtildi. İSKİ, ev halkının kullanımına yönelik su ücretlerinde yaklaşık %36 oranında bir artış yapıldığını belirtildi.

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SU FATURALARINA ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği meclis toplantısında varılan karar ile alakalı olarak, su fiyatlarındaki bu artışın oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi. Su kaynaklarının yönetimi ve sürdürülebilir kaynak hedefi ile zam kararı verilidği belirtilirken, kaynakların korunması ve gereksiz su harcamalarının önüne geçilmesi adına açıklamalarda bulunuldu.

İSTANBUL'DA SUYA ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mayıs ayı olağan Kurulu yeni meclis üyelerinin katılımı ile geçtiğimiz gün düzenlendi. Mecliste İSKİ tarafından su zammı ile aakalı teklif sunuduğu belirtildi. Çoğunluğun oy vermesi ile oany al zam birinci kademe konut tarifesine uygulanacağı ifade edildi.

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