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Garanti Bankası’ndan emeklilere efsane promosyon fırsatı! Emekliler nefes alacak

Garanti BBVA Mayıs ayında emeklilere vereceği promosyonu açıkladı. Emeklilere ayrıca ihtiyaç kredisi de verecek olan Garanti BBVA, böylelikle 31 Mayıs'a kadar toplam 25 bin lira nakit imkanı sunacak.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 21:08
Garanti Bankası’ndan emeklilere efsane promosyon fırsatı! Emekliler nefes alacak

Garanti BBVA Mayıs ayı emekli promosyon fırsatlarını güncelledi! Bu ay da emekliye nakit ödeme yapmaya devam eden banka tutarlarını duyurdu. Ayrıca başvuran emeklilere 10 bin lira ihtiyaç kredisi kullandıracağını da aktardı. Peki nasıl? İşte Garanti BBVA güncel emekli promosyon kampanyası… 

Yerel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin promosyon miktarlarını kamu bankalarında artırma talimatı vermişti. Bunun üzerine özel bankalar da harekete geçerek müşteri kapma yarışında emekliler için kampanyalarını güncelledi. Garanti BBVA ise emekli promosyonuna ek ihtiyaç kredisi duyuran bankalar arasında yer aldı. 

Peki Garanti BBVA emekli promosyonu ve ihtiyaç kredisi detayları neler? 

3 yıllığına emekli maaşını Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emeklilerin faydalanabileceği kredi emekliler için ek bir gelir fırsatı sağlamış olacak. Böylelikle de acil nakit ihtiyacı olanlar hem emekli promosyonu hem de kredi ile ihtiyaçlarını giderecek. 

emekli promosyon

Garanti BBVA emekli promosyonu Mayıs ayında kaç TL oldu? 

Garanti BBVA’nın emekli maaş müşterisi olanlar, maaşlarının miktarına göre promosyon ödemesi alacaklar. Söz konusu promosyon ödemesi ise şu tutarlarda olacak: 

  • Emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL
  • Emekli maaşı 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL
  • Emekli maaşı 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL
  • Emekli maaşı 20.000 TL ve üzerinde olan emekilere 15.000 TL 

Garanti BBVA 10 bin TL emekli ihtiyaç kredisi 

Emeklilere özel bir de ihtiyaç kredisi duyuran Garanti BBVA, emekli promosyonuna ek olarak 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullandıracağını da açıkladı. Bu kapsamda düşük faiz ile kullanım sağlayacak olan banka, taksitlerde de düşük tutar sunacak. Emekli maaşına talimat verilmesi durumunda da kredi ödemesi, maaştan düşülecek. 

Emekli kredisine başvurular ise şubelerden, mobil uygulamadan ve internet bankacılığından yapılabilecek. Maaşını Garanti’ye taşıyıp maaş müşterisi olanların faydalanabileceği kredi ve promosyon ödemesi başvuru anı itibarıyla hemen hesaba tanımlanıyor olacak. 

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