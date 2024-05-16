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O ünlü de doğal güzel çıkmadı! İşte o ünlünün estetiksiz hali

Birce Akalay'ın doğal görüntüsü sizi şaşırtacak! Ünlülerin değişimiyle dikkat çeken estetiksiz halleri...

Yayın Tarihi: 16.05.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 00:23
O ünlü de doğal güzel çıkmadı! İşte o ünlünün estetiksiz hali

Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra dikkat çeken değişimiyle gündemde. Yıldızı Yer Gök Aşk dizisiyle parlayan 39 yaşındaki Akalay, 3,1 milyon takipçisiyle sosyal medyada aktif. Beğeni alan fotoğraflarıyla tanınan Akalay'ın estetiksiz hali, geçmişine ışık tutuyor. İşte, Birce Akalay'ın değişimi ve estetiksiz haliyle dikkat çeken ünlülerin benzer görüntüleri...

Meğer Birce Akalay estetik güzeliymiş!

Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra dikkat çeken değişimiyle gündeme geliyor. Yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla şaşırtan Akalay, dolgun dudakları ve kalın kaşlarıyla sade bir güzelliğe sahip. Ancak, eski fotoğraflara bakıldığında dudaklarının dolgunlaştığı ve kaşlarının kalınlaştığı göze çarpıyor. Ünlü oyuncunun yüzünde dolgular olduğu da iddialar arasında. Sosyal medyada aktif olan Akalay'ı 3,1 milyon kişi takip ediyor. Fotoğraflarına beğeni yağan Akalay'ın estetiksiz halini merak edenler, değişimiyle şaşkına dönüyor. İşte doğal güzel zannedenlerin şaşırdığı Birce Akalay'ın estetiksiz hali ve diğer ünlülerin doğal görüntüleri...

O ünlü de doğal güzel çıkmadı! İşte o ünlünün estetiksiz hali

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O ünlü de doğal güzel çıkmadı! İşte o ünlünün estetiksiz hali

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