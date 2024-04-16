Telefonundan SMS gönderene 750 TL para iadesi yapılacak! Ziraat Bankası müşterileri yaşadı

Ziraat Bankası, müşterilerine müjdeli bir haberle geldi. Bankanın Bankkart kampanyası kapsamında, 14 Nisan'a kadar başvuran ve Bankkart'larıyla anlaşmalı işyerlerinde alışveriş yapacak olan müşteriler, ciddi bir avantajla karşı karşıya.

Bankanın son dakika açıklamasına göre, 14 Nisan'a kadar Bankkart'ı olan müşteriler, 750 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL para iadesi kazanabilecekler. Bu fırsattan yararlanmak için müşterilerin kampanyaya 6 Mart - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında katılması gerekiyor. Katılım için Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya RAMAZAN yazıp 4757'ye SMS göndermek yeterli.

Kampanya kapsamında, alışverişler Bankkart'ın anlaşmalı olduğu market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri üye işyerlerinde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, bir müşteri kampanya süresince en fazla 750 TL'lik Bankkart Lira kazanabilir.





Kazanılan Bankkart Liraları, kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kartlarına anında yansıtılacak. Bu tutarlar para iadesi veya hediye para olarak kullanılabilecek.

Ziraat Bankasının bu kampanyası, müşterilerine alışverişlerinde ekstra kazanç fırsatı sunarken, aynı zamanda Bankkart'ın avantajlarını da vurguluyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen Ziraat Bankası müşterilerinin kampanya şartlarını dikkatlice incelemesi ve katılım için gerekli adımları atması önem taşıyor.

