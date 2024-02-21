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Temel gıda ve hijyen gruplarında kampanya başladı 29 Şubat’a kadar devam edecek

Temel gıda ve hijyen ürünlerinden indirim kampanyası bekleyenler 29 Şubat 2024 tarihine kadar Happy Center marketlere uğrayabilecek. 21 Şubat 2024 tarihinde başlatılmış olan kampanya ile Çay, Ayçiçek, yağı, un, küp şeker, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı gibi ürünler uygun fiyatlarla satışta olacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 12:21
Temel gıda ve hijyen gruplarında kampanya başladı 29 Şubat’a kadar devam edecek

Happy Center marketler indirimler bitmez kampanyasıyla Şubat ayında birçok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartacağını duyurdu. 21 Şubat 2024 tarihinde başlatmış olduğu kampanyasıyla birbirinden farklı temel gıda ve hijyen ürünlerini uygun fiyatlarla satışa çıkardı. 29 Şubat tarihine kadar geçerli olacak kampanya doğrultusunda tüm kedi ve köpek maması çeşitlerinde %40 indirim, tuvalet kağıdı, çamaşır deterjanı, un, su, ayçiçek yağı, küp şeker gibi temel gıda ve hijyen ürünlerinde ise özel fiyatlar sizleri bekliyor. Kaçmayacak fırsat için en yakın Happy Center marka şubesine uğrayabilirsiniz!

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE GÖRÜLMEMİŞ FİYATLAR HAPPY CENTER MARKETTE

Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası bekleyen vatandaşlar için Happt Center market beklenen indirimi başlattı. Salça 32,95 TL, su 22,95 TL, 4 litrelik ayçiçek yağı 169,95 TL, İçim kaymaklı kaymaksız yoğurt 77,95 TL, tam yağlı 1 LT süt 26,95 TL, 1 kg çay 109,95 TL, mayonez ketçap ikilisi 89,95 TL, 400 g çikolata sürme 49,95 TL’ye satışta olacak. Bunların yanı sıra sucuk, salam, mantı, kaşar peyniri, zeytinyağı, içecekler gibi ürünler de uygun fiyatlarla Happy Center marketlerde satışta olacak.

TEMEL HİJYEN ÜRÜNLERİNDE DE GÖRÜLMEMİŞ İNDİRİMLİ FİYATLAR SİZLERİ BEKLİYOR

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra Happy Center marketler temel hijyen ürünlerinde de indirim kampanyası başlattı. Kampanya doğrultusunda katı 4x150 g sabun çeşitleri 64,90 TL, şampuan 400 ml çeşitleri 59,90 TL, Solo ıslak havlu doksanlı 119,95 TL, Selpak Dev rulo havlu 24,95 TL, sıvı çamaşır deterjanları 3 LT 89,90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 179,95 TL, yumuşatıcı çeşitleri 69,95 TL, bulaşık makinesi deterjanı 259,90 TL’ye satışta olacak. Yine bu ürünlerin yanı sıra Elidor şampuan sonrası bakım ürünlerinde %30, Signal bakım ürünlerinde %40, kişisel bakım ürünlerinde %30 ve bebek bakım ürünlerinde ise %30 indirim kampanyası sizleri bekliyor.

Temel gıda ve hijyen gruplarında kampanya başladı 29 Şubat’a kadar devam edecek

Temel gıda ve hijyen gruplarında kampanya başladı 29 Şubat’a kadar devam edecek

Temel gıda ve hijyen gruplarında kampanya başladı 29 Şubat’a kadar devam edecek

Temel gıda ve hijyen gruplarında kampanya başladı 29 Şubat’a kadar devam edecek

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Temel gıda ve hijyen gruplarında kampanya başladı 29 Şubat’a kadar devam edecek

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