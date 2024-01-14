Temiz su içmek bile artık külfet! Damacana suya dev zam geldi: İşte marka marka damacana su fiyatları

Türkiye genelinde 2024 yılına damgasını vuran ekonomik gelişmelerden biri, su fiyatlarındaki ciddi artışlar oldu. Özellikle büyük şehirlerde musluktan içilemeyen su sorunu, damacana ve 5 litrelik su fiyatlarının vatandaşlar için kritik bir mesele haline gelmesine neden oldu.

Damacana Su Fiyatları Arşa Çıktı

Ülkedeki art arda gelen zamların etkisiyle, 19 litrelik damacana su fiyatları dudak uçuklatan seviyelere yükseldi. Öne çıkan markalardan bazıları şu şekilde sıralanıyor:

Sırma Damacana: 78 TL

Hayat Damacana: 80 TL

Saka Damacana: 78 TL

Abant Damacana: 84 TL

Elmacık Damacana: 79 TL

Fuska Damacana: 73 TL

Pınar Damacana: 82 TL

Hamidiye Damacana: 80 TL





Bu fiyatlar, 19 litrelik damacanalar için geçerli olup, özellikle 5 litrelik alternatiflere göre daha yüksek maliyetle karşılaşıyor. Vatandaşlar, temel bir ihtiyaç olan su için en az 73 TL ödemek durumunda kalıyorlar. Ayrıca, büyük bidon su satışları da mevcut olup, bu suların fiyatları genellikle 45-55 TL arasında değişiyor. Bazı marketlerde ise 10 litrelik su satışları da bulunabiliyor ve fiyatları markaya göre 44-50 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Ekonomik Alternatif: 5 Litrelik Su Bidonları

Zam oranlarının yüksek olması ve su fiyatlarındaki artış, hane halkının bütçesini önemli ölçüde etkiliyor. Ancak, vatandaşlar su tüketim maliyetini düşürmek adına 5 litrelik su bidonlarına yöneliyorlar. İşte, çeşitli markaların 5 litrelik su fiyatları:

Kardelen 5 Litrelik Su: 11,50 TL

Erikli 5 Litrelik Su: 27,25 TL

Saka 5 Litrelik Su: 17,50 TL

Assu 5 Litrelik Su: 12 TL

Hayat 5 Litrelik Su: 22,50 TL

Carrefour 5 Litrelik Su: 13,50 TL

Damla 5 Litrelik Su: 25,25 TL

Nestle 5 Litrelik Su: 21,83 TL

Pınar 5 Litrelik Su: 25,10 TL

Kuzeyden 5 Litrelik Su: 25,99 TL

Bu 5 litrelik su bidonları, vatandaşlara daha ekonomik bir seçenek sunarken, su tüketim alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor.

Türkiye genelindeki su fiyatlarındaki değişim, vatandaşların günlük yaşam maliyetlerini önemli ölçüde etkiliyor. Su, temel bir ihtiyaç olmasına rağmen, yüksek fiyatlar nedeniyle tüketiciler farklı alternatiflere yönelme eğiliminde. Su fiyatlarındaki bu dalgalanmaların, tüketicilerin bütçelerini doğrudan etkileyen bir faktör olarak önümüzdeki günlerde de gündemde olmaya devam etmesi bekleniyor.

Su fiyatlarındaki bu artış, vatandaşları alternatif çözümler aramaya yöneltiyor. Bazı evlerde su arıtma cihazlarına olan talep artarken, bazıları ise su tüketim alışkanlıklarını gözden geçirerek daha küçük boyutlardaki su bidonlarına yöneliyor.

Ayrıca, bu fiyat artışları yerel girişimcileri de harekete geçiriyor. Bazı mahallelerde su tedarikini daha uygun fiyatlarla sağlayan girişimcilerin sayısı artıyor. Bu şekilde, yerel ekonomiye katkı sağlanırken, vatandaşlar da daha uygun fiyatlarla su temin etme imkanına kavuşuyor.