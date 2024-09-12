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Temmuz Ayında Cari İşlemler Hesabında 566 Milyon Dolar Fazla

Temmuz 2024'te Türkiye'nin cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:14
Temmuz Ayında Cari İşlemler Hesabında 566 Milyon Dolar Fazla

Temmuz 2024 Cari İşlemler Hesabı Raporu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Temmuz ayında 566 milyon dolar fazla vererek dikkat çekti. Ödemeler dengesi verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 4 milyar 879 milyon dolar gibi önemli bir fazla oluştu.

Dış Ticaret Açığı ve Hizmetler Dengesi

Temmuz ayında, tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 102 milyon dolar olarak belirlendi. Bu süre zarfında hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin toplamı 6 milyar 873 milyon dolar olurken, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 601 milyon dolar olarak kaydedildi.

Gelir Dengesindeki Gelişmeler

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 271 milyon dolar net çıkış yaşanırken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 66 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

(Sürecek)

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