Temmuz Ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Temmuz Artışı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE Temmuz'da bir önceki aya göre %4, geçen yılın Aralık ayına göre %43,48, geçen yılın aynı ayına göre ise %61,77 oranında artış gösterdi.
Sektörel Bazda Artış Oranları
H-ÜFE'nin sektörel bazda incelemesi, aşağıdaki gibidir:
- Ulaştırma ve Depolama Hizmetleri: %56,51
- Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri: %66,34
- Bilgi ve İletişim Hizmetleri: %65,46
- Gayrimenkul Hizmetleri: %59,35
- Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetler: %77,1
- İdari ve Destek Hizmetler: %59,37
Aylık Değişimler
Bir önceki aya kıyasla ise, sektörlerin artışları şu şekilde gerçekleşti:
- Ulaştırma ve Depolama Hizmetlerinde: %2,46
- Konaklama ve Yiyecek Hizmetlerinde: %6,33
- Bilgi ve İletişim Hizmetlerinde: %0,97
- Gayrimenkul Hizmetlerinde: %2,28
- Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetlerde: %9,78
- İdari ve Destek Hizmetlerde: %3,85
Hizmet sektöründeki bu artış, genel ekonomik durumu ve işgücü maliyetlerini etkilemeye devam ederken, sektör temsilcileri tarafından dikkatle izlenmektedir.