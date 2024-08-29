Temmuz Ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Temmuz Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE Temmuz'da bir önceki aya göre %4, geçen yılın Aralık ayına göre %43,48, geçen yılın aynı ayına göre ise %61,77 oranında artış gösterdi.

Sektörel Bazda Artış Oranları

H-ÜFE'nin sektörel bazda incelemesi, aşağıdaki gibidir:

Ulaştırma ve Depolama Hizmetleri: %56,51

%56,51 Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri: %66,34

%66,34 Bilgi ve İletişim Hizmetleri: %65,46

%65,46 Gayrimenkul Hizmetleri: %59,35

%59,35 Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetler: %77,1

%77,1 İdari ve Destek Hizmetler: %59,37

Aylık Değişimler

Bir önceki aya kıyasla ise, sektörlerin artışları şu şekilde gerçekleşti:

Ulaştırma ve Depolama Hizmetlerinde: %2,46

%2,46 Konaklama ve Yiyecek Hizmetlerinde: %6,33

%6,33 Bilgi ve İletişim Hizmetlerinde: %0,97

%0,97 Gayrimenkul Hizmetlerinde: %2,28

%2,28 Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetlerde: %9,78

%9,78 İdari ve Destek Hizmetlerde: %3,85

Hizmet sektöründeki bu artış, genel ekonomik durumu ve işgücü maliyetlerini etkilemeye devam ederken, sektör temsilcileri tarafından dikkatle izlenmektedir.