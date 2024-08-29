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Temmuz Ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz'da aylık %4, yıllık %61,77 artış gösterdi. İşçi hizmetleri üzerindeki etkiler değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:13
Temmuz Ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Temmuz Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE Temmuz'da bir önceki aya göre %4, geçen yılın Aralık ayına göre %43,48, geçen yılın aynı ayına göre ise %61,77 oranında artış gösterdi.

Sektörel Bazda Artış Oranları

H-ÜFE'nin sektörel bazda incelemesi, aşağıdaki gibidir:

  • Ulaştırma ve Depolama Hizmetleri: %56,51
  • Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri: %66,34
  • Bilgi ve İletişim Hizmetleri: %65,46
  • Gayrimenkul Hizmetleri: %59,35
  • Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetler: %77,1
  • İdari ve Destek Hizmetler: %59,37

Aylık Değişimler

Bir önceki aya kıyasla ise, sektörlerin artışları şu şekilde gerçekleşti:

  • Ulaştırma ve Depolama Hizmetlerinde: %2,46
  • Konaklama ve Yiyecek Hizmetlerinde: %6,33
  • Bilgi ve İletişim Hizmetlerinde: %0,97
  • Gayrimenkul Hizmetlerinde: %2,28
  • Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetlerde: %9,78
  • İdari ve Destek Hizmetlerde: %3,85

Hizmet sektöründeki bu artış, genel ekonomik durumu ve işgücü maliyetlerini etkilemeye devam ederken, sektör temsilcileri tarafından dikkatle izlenmektedir.

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