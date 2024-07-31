Haziran'da Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Büyük Artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Haziran'da Yükseliş Gösterdi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında aylık %5,3, yıllık %77,41 oranında bir artış gösterdi.

Yıllık ve Aylık Artış Oranları

Açıklanan verilere göre H-ÜFE, bir önceki aya göre %5,3 artarken, geçen yılın aralık ayına göre %37,96, geçen yılın aynı ayına göre ise %77,41 oranında yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre yükseliş ise %81,16 olarak kaydedildi.

Hizmet Gruplarındaki Artışlar

Endeks, çeşitli hizmet gruplarında önemli artışlar kaydetti. Geçen yılın aynı ayına kıyasla:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: %73,02

%73,02 Konaklama ve yiyecek hizmetleri: %78,98

%78,98 Bilgi ve iletişim hizmetleri: %79,69

%79,69 Gayrimenkul hizmetleri: %80,04

%80,04 Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: %86,1

%86,1 İdari ve destek hizmetler: %80,71

Aylık Değişimler

Haziran ayındaki H-ÜFE artışları arasında ise dikkat çeken bir diğer ayrıntı, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %4,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,98, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %5,66, gayrimenkul hizmetlerinde %10,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,95 ve idari ve destek hizmetlerinde %7,28 oranında yükseliş kaydedilmesidir.