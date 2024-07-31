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Haziran'da Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Büyük Artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Haziran ayında aylık %5,3, yıllık %77,41 artış kaydetti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:10
Haziran'da Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Büyük Artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Haziran'da Yükseliş Gösterdi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında aylık %5,3, yıllık %77,41 oranında bir artış gösterdi.

Yıllık ve Aylık Artış Oranları

Açıklanan verilere göre H-ÜFE, bir önceki aya göre %5,3 artarken, geçen yılın aralık ayına göre %37,96, geçen yılın aynı ayına göre ise %77,41 oranında yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre yükseliş ise %81,16 olarak kaydedildi.

Hizmet Gruplarındaki Artışlar

Endeks, çeşitli hizmet gruplarında önemli artışlar kaydetti. Geçen yılın aynı ayına kıyasla:

  • Ulaştırma ve depolama hizmetleri: %73,02
  • Konaklama ve yiyecek hizmetleri: %78,98
  • Bilgi ve iletişim hizmetleri: %79,69
  • Gayrimenkul hizmetleri: %80,04
  • Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: %86,1
  • İdari ve destek hizmetler: %80,71

Aylık Değişimler

Haziran ayındaki H-ÜFE artışları arasında ise dikkat çeken bir diğer ayrıntı, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %4,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,98, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %5,66, gayrimenkul hizmetlerinde %10,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,95 ve idari ve destek hizmetlerinde %7,28 oranında yükseliş kaydedilmesidir.

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