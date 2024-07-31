Haziran'da Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Büyük Artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Haziran'da Yükseliş Gösterdi
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında aylık %5,3, yıllık %77,41 oranında bir artış gösterdi.
Yıllık ve Aylık Artış Oranları
Açıklanan verilere göre H-ÜFE, bir önceki aya göre %5,3 artarken, geçen yılın aralık ayına göre %37,96, geçen yılın aynı ayına göre ise %77,41 oranında yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre yükseliş ise %81,16 olarak kaydedildi.
Hizmet Gruplarındaki Artışlar
Endeks, çeşitli hizmet gruplarında önemli artışlar kaydetti. Geçen yılın aynı ayına kıyasla:
- Ulaştırma ve depolama hizmetleri: %73,02
- Konaklama ve yiyecek hizmetleri: %78,98
- Bilgi ve iletişim hizmetleri: %79,69
- Gayrimenkul hizmetleri: %80,04
- Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: %86,1
- İdari ve destek hizmetler: %80,71
Aylık Değişimler
Haziran ayındaki H-ÜFE artışları arasında ise dikkat çeken bir diğer ayrıntı, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %4,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,98, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %5,66, gayrimenkul hizmetlerinde %10,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,95 ve idari ve destek hizmetlerinde %7,28 oranında yükseliş kaydedilmesidir.