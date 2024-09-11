Temmuz Ayında Ticaret Satış Hacmi Düşerken Perakende Satışta Artış Yaşandı

Temmuz Ayında Ticaret ve Perakende Satış Hacmindeki Değişiklikler

Ticaret satış hacmi, 2023 yılı Temmuz ayında yıllık bazda %3,4 oranında düşüş gösterdi. Ancak perakende satış hacmi bu dönemde %5,4'lük bir artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ait ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Ticaret Satış Hacmindeki Azalma

Temmuz ayında ticaret satış hacmi, bir önceki aya göre %0,6 oranında azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletler ile ilgili toptan ve perakende ticaretin satış hacmi ise %1,4 gerileyerek dikkat çekti. Toptan ticaret satış hacmi de %1 düşerken, perakende ticaret satış hacminde %0,8'lik bir artış gözlemlendi.

Yıllık Değişim Oranları

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, ticaret satış hacmi Temmuz 2022'ye göre %3,4 oranında azalış gösterirken, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin satış hacmi %10,8 oranında geriledi. Toptan ticaret satış hacmi %5,6 düştü, buna karşılık perakende ticaret satış hacmi %5,4'lük bir artış sergiledi.