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Temmuz Enflasyon Verileri Değerlendirildi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirerek enflasyonla mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:41
Temmuz Enflasyon Verileri Değerlendirildi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Temmuz Enflasyon Raporunu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılıklarını vurguladı ve temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Yılmaz, "Ekonomik ve sosyal açıdan temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

Yılmaz, haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin etkilerinin, temmuz ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 60 seviyelerine yaklaşmasıyla devam ettiğini ifade etti.

Yıllık Enflasyonda Azalma Beklentisi

Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönem için enflasyon projeksiyonlarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 50 seviyelerine ineceğini, eylül ayında ise bunun da altına gerilemesini beklediklerini belirtti.

Aylık Enflasyon Oranı ve Temel Göstergeler

Yılmaz, temmuz ayında aylık enflasyonun yüzde 3,23 olarak gerçekleştiğini, enerji ve alkol gibi belirli kalemlerde fiyat artışlarının etkili olduğunu ifade etti. Ancak yıllık enflasyonda yaklaşık 10 puanlık bir azalma kaydedildiği ve bunun da yüzde 61,8'lik bir seviyeye indiği aktarıldı.

Sürdürülebilir Büyüme ve Yapısal Reformlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hükümetin enflasyonla mücadelenin yanı sıra ekonomik dengeyi sağlama çabalarını da sürdürdüğünü belirtti. Amacın, 2026 yılı itibarıyla ülkeyi yeniden tek haneli enflasyon oranına kavuşturmak olduğunu ifade etti. Ekonomik direncin artırılması ve toplumsal refahın kalıcı olarak yükseltilmesi hedefleniyor.

Yılmaz, "Sıkı kamu maliye politikamız ve yapısal reformlar ile öngörülebilirliği artırmayı hedefliyoruz" diyerek, programın kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

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