Temmuz zamları yine değişti! Emekliye yapılacak zam oranı tekrar hesaplanıyor

Erdoğan, açıklamasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam verileceğini ve maaşlardaki toplam artışın yüzde 42.6 olacağını ifade etti. Ancak maaş hesaplama sisteminde değişikliğe gidilerek, Temmuz ayında statü fark etmeksizin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına aynı oranda zam yapılacağı açıklanmıştı. Bu düzenlemeden vazgeçildiği ortaya çıktı.

TEMMUZ MAAŞLARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR





Yüzde 42.6'lık zam oranının düşük bulunması emekliler arasında büyük tepkilere yol açtı. Gelen tepkiler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 49.25'e yükseltildiğini duyurdu. Hükümet, Erdoğan'ın Temmuz ayında yapacağını söylediği düzeltmeyi öne çekmiş oldu. Bu nedenle, 16 Ocak'ta yapılan 'eşit oranda zam' açıklaması, Temmuz ayında verilecek emekli maaşları için geçerli olmayacak.





Emekli Sandığı mensubu milyonlarca memur emeklisi, enflasyon oranının yanı sıra toplu sözleşme ile belirlenen zam payını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zammı ise refah payı belirleyecek. TÜİK’in Temmuz ayının ilk haftasında açıklayacağı 6 aylık enflasyon farkına ek olarak ödenecek refah payı ilerleyen günlerde duyurulacak. Uzmanlar, yüzde 23 seviyelerinde beklenen enflasyonun yüzde 25'e yükseltilmesini ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam yapılmasını olası görüyor.



Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında verilen emekli zammı yalnızca kök maaşlara yansıtılırken, en düşük emekli maaşı değişmemişti. Bu yıl, yüzde 25’lik maaş farkının yanı sıra en düşük emekli maaşının da artırılması bekleniyor.

Bu düzenlemelerle birlikte, emeklilerin maaşlarında önemli iyileştirmeler yapılacak ve refah seviyeleri yükseltilecek. Emekli vatandaşların beklentilerini karşılamayı hedefleyen bu adımlar, sosyal güvenlik politikalarında önemli bir yer tutuyor.