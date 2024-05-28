Bist 100
10.677,49 0%
DOLAR
32,2 -0,14%
EURO
35,08 0,04%
ALTIN
2.435 0,01%

Temmuz zamları yine değişti! Emekliye yapılacak zam oranı tekrar hesaplanıyor

16 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.6 oranında zam yapılacağını açıkladı ve 2024 yılını 'emekliler yılı' ilan etti. Erdoğan, Temmuz ayından itibaren tüm emeklilere aynı oranda zam yapılacağını belirtmişti, ancak bu uygulamada değişiklik yapıldığı öğrenildi. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 28.05.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 19:40
Temmuz zamları yine değişti! Emekliye yapılacak zam oranı tekrar hesaplanıyor

Erdoğan, açıklamasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam verileceğini ve maaşlardaki toplam artışın yüzde 42.6 olacağını ifade etti. Ancak maaş hesaplama sisteminde değişikliğe gidilerek, Temmuz ayında statü fark etmeksizin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına aynı oranda zam yapılacağı açıklanmıştı. Bu düzenlemeden vazgeçildiği ortaya çıktı.

TEMMUZ MAAŞLARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

tl

Yüzde 42.6'lık zam oranının düşük bulunması emekliler arasında büyük tepkilere yol açtı. Gelen tepkiler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 49.25'e yükseltildiğini duyurdu. Hükümet, Erdoğan'ın Temmuz ayında yapacağını söylediği düzeltmeyi öne çekmiş oldu. Bu nedenle, 16 Ocak'ta yapılan 'eşit oranda zam' açıklaması, Temmuz ayında verilecek emekli maaşları için geçerli olmayacak.

para

Emekli Sandığı mensubu milyonlarca memur emeklisi, enflasyon oranının yanı sıra toplu sözleşme ile belirlenen zam payını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zammı ise refah payı belirleyecek. TÜİK’in Temmuz ayının ilk haftasında açıklayacağı 6 aylık enflasyon farkına ek olarak ödenecek refah payı ilerleyen günlerde duyurulacak. Uzmanlar, yüzde 23 seviyelerinde beklenen enflasyonun yüzde 25'e yükseltilmesini ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam yapılmasını olası görüyor.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında verilen emekli zammı yalnızca kök maaşlara yansıtılırken, en düşük emekli maaşı değişmemişti. Bu yıl, yüzde 25’lik maaş farkının yanı sıra en düşük emekli maaşının da artırılması bekleniyor.

Bu düzenlemelerle birlikte, emeklilerin maaşlarında önemli iyileştirmeler yapılacak ve refah seviyeleri yükseltilecek. Emekli vatandaşların beklentilerini karşılamayı hedefleyen bu adımlar, sosyal güvenlik politikalarında önemli bir yer tutuyor.

İLGİLİ HABERLER

Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! Uzman isimler altının kaderini açıkladı

Yağmur Ege bölgesini sular altında bırakacak! Meteoroloji’den korkutan uyarı geldi

Emeklilere oh çektiren indirim kararı! O tarihten itibaren yüzde 15 indirim başlıyor

Promosyon almayan emekliler hemen başvursun! 31.000 TL tek seferlik ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Elinde altını olanlar oh çekecek! Beklenen açıklama sonunda geldi

KPSS şartı aranmıyor! En az ön lisans mezunları için TÜBİTAK personel alımı başladı

Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! Uzman isimler altının kaderini açıkladı

Emeklilere oh çektiren indirim kararı! O tarihten itibaren yüzde 15 indirim başlıyor

Emekli maaşıyla başvuran herkese 40.000 TL anında ödenecek! Bu fırsatı kaçıran bir daha bulamaz

Promosyon almayan emekliler hemen başvursun! 31.000 TL tek seferlik ödeniyor

Temmuz zamları yine değişti! Emekliye yapılacak zam oranı tekrar hesaplanıyor

Yağmur Ege bölgesini sular altında bırakacak! Meteoroloji’den korkutan uyarı geldi

Tüm kredilerde yeni dönem başladı! Artık eski şartlar geçerli değil

Hesabınızda 125.000 TL olabilir! Bankanıza giderek hemen ödeme alabilirsiniz

Halkbank’tan çalışana ek ödeme! 30.000 TL’ye kadar veriliyor

Emekli veya işsiz herkes bu ödemeye sahip olabilir! Halkbank gelir belgesi olmadan 15.000 TL dağıtıyor