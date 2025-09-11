Temmuzda Ticaret Satış Hacmi %11,6, Perakende %13 Arttı

TÜİK verilerine göre temmuzda ticaret satış hacmi yıllık %11,6, perakende satış hacmi %13 artarken aylık bazda ticaret hacmi %6,5 geriledi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:13
TÜİK verileri: Aylık düşüşe yıllık artış eşlik etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,5 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 10 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 geriledi.

Diğer yandan, ticaret satış hacmi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,4 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 13 arttı.

