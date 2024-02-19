Tencere tavadan elektrikli ev eşyalarına kadar her şey uygun fiyata satışta! Hakmar Express 22 28 Şubat katalogu

Hakmar Express 22 28 Şubat 2024 aktüel ürünler katoluğunu duyurdu. Tencere tava, elektrikte ev aletleri, mutfak eşyaları, kıyafet, oyuncak gibi ürünlerde indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli haberi verdi. 22 Şubat itibari ile başlatacak olan aktüel ürünler kataloğunda kaliteli ürün uygun fiyat sloganıyla bir çok ürünü satışa çıkartacak. Eğer Hakmar Express’ten uygun fiyatta ürünleri toplamak istiyorsanız, muhakkak 22 Şubat‘ta sizlere en yakın olan Hakmar Express şubesine uğramayı unutmayın. İşte detaylar…

349 TL’YE SAÇ KURUTMA MAKİNESİ VE DÖKÜM SAHAN SETİ SATILIK

Hakmar Express marketler vatandaşların evlerinde en fazla ihtiyacı olduğu ürünleri uygun fiyatlarla 20 Şubat 2024 tarihinden itibaren satışa çıkartacak. Paylaştığı bu aktüel ürünler kataloğunda saç kurutma makinesi 349 TL, Çubuk blender 499 TL, buharlı ütü 499 TL, tost makinesi büyük 799 TL, döküm soğan set 399 TL, çift taraflı döküm tava 279 TL, küçük mutfak gereçleri 39,95 TL, renkli termos 349 TL, plastik sunum tepsisi 49,95 TL’ye satılacak.





EŞOFMAN TAKIMINDAN DÜĞMELİ YELEĞE HEPSİ RAFLARDA SATIŞTA OLACAK

Hakmar Express‘in 22 Şubat tarihi itibari ile başlatacak olduğu aktüel ürünler kataloğunda diğer göze çarpan ürünler ise çocuk kolej yaka ceket 299 TL, eşofman tek alt 99,90 TL, baba düğmeli triko yelek 199 TL, sweatshirt erkek 179 TL, çorap yetişkin 29,95 TL, tül perde 399 TL, Oyuncak robot dönüşebilen mini 149 TL, oyuncak buhar atan 149 TL, manken bebek 129 TL’ye satışta olması oldu. Sizlerde birbirinden farklı ürünleri kaçırmak istemiyorsanız Hakmar Express marketler tarafından duyurulan bu kataloğa kesinlikle göz atmalısınız.



