Tercan Balı, Erzincan’ın 14. Coğrafi İşareti Oldu

Tercan balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek Erzincan’ın 14. coğrafi işareti oldu; bölge üreticisine ve ekonomiye katma değer sağlayacak.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:34
Erzincan, yöresel ürünlerin markalaşması ve coğrafi zenginliklerinin korunmasında bir başarıya daha imza attı. Tercan balı, bölgenin zengin florasında çalışan arıların ürettiği eşsiz özellikleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek Erzincan’ın 14. Coğrafi İşaretli ürünü oldu.

Tescil ve Özellikler

Tescil kararı, Tercan balının coğrafi özellikleri ve üretim sürecinin sağladığı özgünlüğe dayanılarak verildi. Bu belge, ürünün menşeini ve kalitesini resmiyet kazandırırken, Tercan balının marka değerini de güçlendiriyor.

Bölgeye Sağlayacağı Katkılar

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu coğrafi işaretin alınmasıyla hem Erzincan’ın lezzet yolculuğuna bir değer daha eklenmiş hem de Tercan balının pazarlama gücü ve katma değeri daha da artmış olacak. Bu da doğrudan bölge üreticilerimize ve ilimizin genel ekonomisine önemli katkılar sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca tescil başvurusunda emeği geçenler için tebrikler iletildi: "Tescil başvurusunu yaparak Tercan balının coğrafi işaret almasında başta Tercan Kaymakamımız Neslihan Kısa Duman olmak üzere Tercan Köylere Hizmet Götürme Birliği yönetici ve çalışanları ile emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ilimize ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Coğrafi işaret tescili, Tercan balının ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınırlığını artırarak üreticilerin gelirlerini yükseltmeye ve bölge ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamaya aday.

