TESK Başkanı Palandöken: 'Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı'

TESK'in Antalya toplantısında Palandöken vergi adaleti ve emeklilik hakkı talep etti; Bakan Bolat esnaf kredi faizlerinin yeni yılda düşeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:57
TESK Antalya toplantısında buluştu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 4 oturumlu 'TESK İstişare, Değerlendirme, Eğitim ve Mesleki Dayanışma Toplantısı' tamamlandı. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katıldı. Toplantıda ayrıca TESK'e bağlı 82 birlik ve 13 mesleki federasyon başkanı ile yaklaşık 800 yönetici yer aldı.

Esnafın kredi faizleri yeni yılda düşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, toplantıda esnafı doğrudan ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı: finansman maliyetlerinin yüzde 25'in altına çekileceği ve esnafın kullandığı kredi faizlerinin yeni yılda düşeceği belirtildi. Bakan Bolat, bu gelişmenin esnafın erişimini kolaylaştıracağını ve finansman yükünü hafifleteceğini vurguladı.

Palandöken'in vergi ve emeklilik vurgusu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'basit usul' uygulamasının esnafı hazırlıksız yakaladığını söyleyerek, enflasyonla mücadelenin rekabet kurallarının doğru işlemesine bağlı olduğunu ifade etti. Palandöken, "Bu nedenle esnaf yaşasın ki ekonominin gerçek rekabet gücü oluşsun" dedi.

Palandöken, emeklilikteki adaletsizliğe dikkat çekerek esnafın 9 bin günde emekli olurken yanında çalışan işçinin 7 bin 200 prim günüyle emekli olduğunu anlattı ve "Bizi de 7 bin 200 günde emekli et, dükkanımızı başkasına devretmek zorunda kalmayalım" çağrısında bulundu. Ayrıca aylık fazladan ödediği prim tutarına işaret ederek, "Peki biz neden ayda 14 bin lira fazla prim ödüyoruz? Bu haksızlık giderilsin" dedi.

Palandöken vergi sistemine ilişkin de, "Vergi sisteminde olması gereken bellidir; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Biz vergi vermeyelim demiyoruz. Muhasebecilerin yaptığı hesaplamada ne çıkıyorsa gidip devletimize ödeyelim. Yeter ki adaletsizlik düzelsin" diye konuştu.

Toplantının kapanışına ise Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener katıldı.

