TESK ve Kuveyt Türk’ten Esnafa Yönelik Yenilikçi İşbirliği Protokolü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Kuveyt Türk Katılım Bankası, esnaf ve sanatkarların finansal ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir işbirliği protokolü imzaladı.

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, bu protokol ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2,5 milyon esnaf ve sanatkarın mali ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Ayrıca, iş süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çeşitli destekler sunulacak.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu işbirliği ile esnaf ve sanatkarın mali yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını belirterek, "Destek paketiyle, düşük POS komisyon oranları, uygun koşullarda araç finansmanı, ticari kredi kartlarında taksitlendirme imkanı ve fatura desteği gibi çözümler sunulacak," dedi.

Ücretsiz EFT/havale işlemleri, çek karnesi ve HGS gibi bankacılık hizmetlerinin de kampanya kapsamında masrafsız olarak esnafa sunulacağını söyleyen Palandöken, "İlk harcamaya özel nakit iade gibi ek faydalarla esnafımızın mali yükü hafifletiliyor," ifadelerini kullandı.

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz ise bu işbirliği ile esnafa özel sunulan finansman ve bankacılık çözümlerini daha geniş bir kesime ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından esnaf ve sanatkarın finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işbirliği protokolü yapıldı. Protokolü TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken (sağda) ve Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz (solda) imzaladı.