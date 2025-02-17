THK 100. Yılını Kutladı: Kemal Yurtnaç'tan Vizyon Mesajı

THK, 100. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Türk Hava Kurumu (THK), 100. kuruluş yıl dönümünü Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen özel bir törenle kutladı. Törene katılan THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, kurumun havacılık eğitimi konusundaki vizyonunu vurguladı ve nitelikli, eğitimli insan yetiştirmenin önemini dile getirdi.

Kuruluşun Tarihçesi ve Amaçları

Yurtnaç, THK'nin 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından, savunma sanayisine ve havacılık sektörüne destek vermek amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Özellikle halkın yardımlarıyla en başta 346, sonrasında ise 30 uçağın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini belirtti.

“Savunma sanayisi gibi stratejik alanlarda kar-maliyet hesabı yapılmaz” diyen Yurtnaç, geçmişte yaşanan durağan ve dışa bağımlı dönemin tekrarlanmaması gerektiğine dikkat çekti. Türk havacılık sektöründeki önemli isimlerin ve firmaların, geçmişten gelen mirası boşa harcamamak için daha fazla insan yetiştirilmesine katkı sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

THK’nın Mali Yapısı ve İyileştirmeler

Yurtnaç, yarım kalan sorunların çözümü için kayyum heyetinin atandığını ve bu sürecin ardından kamu ve özel bankalardan alınan borçların yapılandırıldığını açıkladı. Bu çalışmalar sonucunda THK'nin gelirlerinin %142 oranında arttığını, giderlerinin ise %22 azaldığını belirtti.

Ödüller Dağıtıldı

Konuşmaların ardından THK'nin 100. yılı kutlaması çerçevesinde havacılık sektörüne katkı sağlayanlara çeşitli ödüller verildi. “Sportif havacılık”, “en iyi şube”, “diplomasi”, “vefa”, “savunma sanayisi” ve “medya” kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Medya dalında ödüle layık görülen Anadolu Ajansı Başmuhabiri Arife Yıldız Ünal, plaketini Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'dan aldı.