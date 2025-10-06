THY'nin Yeni Pilotları Mezun Oldu: Kadın Pilot Sayısı 50 Kat Arttı

Aydın Çıldır'da düzenlenen törende 51 yeni pilot mezun oldu. Bakan Göktaş, THY'nin kadın pilot sayısını son 20 yılda 50 kat artırdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:45
THY'nin Yeni Pilotları Mezun Oldu: Kadın Pilot Sayısı 50 Kat Arttı

THY'nin Yeni Pilotları Mezun Oldu

Aydın Çıldır Havalimanı'nda düzenlenen THY Pilot Mezuniyet Töreni'nde eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 51 yeni pilot kep attı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılarak mezunların heyecanını paylaştı.

Bakan Göktaş: "THY, kadın pilotlarla gurur kaynağımız"

Bakan Göktaş, konuşmasında havacılığın Türkiye için stratejik önemine dikkat çekti ve "Yetişen pilotlarımız sayesinde ülkemizin istikbali göklerde, emin ellerdedir" dedi. Göktaş, THY'nin 120'den fazla ülkede bayrağımızı dalgalandırdığını ve dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olma başarısına ulaşmasında pilotların rolüne vurgu yaptı.

Göktaş, THY'nin "dünyada en fazla kadın pilota sahip olmasıyla da gurur kaynağımızdır" sözlerini tekrarlayarak, son 20 yılda hayata geçirilen stratejik programlarla kadın pilot sayısının 50 kat artırıldığını belirtti ve bu yolculuğun Türkiye'nin ilk kadın pilotu Bedriye Tahir Gökmen ile başladığını hatırlattı.

Bakan ayrıca dünya genelinde çoğu havayolunda kadın pilot oranının yüzde 5 olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 9'lara ulaştığını söyleyerek eğitimlerle kadın pilot oranının hızla artacağına inandığını ifade etti.

Uçuş Akademisi ve kadınlara fırsat eşitliği

Göktaş, THY Uçuş Akademisi'nin vizyoner yaklaşımının kadınlara fırsat eşitliği sunduğunu vurgulayarak, kurumun bugüne kadar verdiği 1950 mezundan 180'inin kadın olduğunu ve şu an eğitim gören 560 öğrenciden 73'ünün kadın olduğunu belirtti. Göktaş, kadınların toplumsal hayatta aktif rol almasının yenilik, üretkenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğunu söyledi ve Bakanlık olarak kadınların potansiyelini güçlendiren adımları kararlılıkla destekleyeceklerini ifade etti.

"Aile dostu ekosistemi güçlendiriyoruz"

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılının bir dönüm noktası olduğunu belirterek aileyi merkeze alan politikalarla toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir seferberlik başlatıldığını söyledi. Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus On Yılı ile politikaların uzun vadeli uygulanacağını ekledi.

THY'nin hedefleri ve akademi performansı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, mezuniyet töreninde THY'nin 1933'te 5 uçakla başlayan yolculuğundan bahsederek bugün dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu konumuna geldiklerini ve filoya 500'üncü uçağın katılmasına hazırlandıklarını söyledi. Bolat, akademinin başarı oranının %95 olduğunu ve 2033'te, THY'nin yüzüncü yılında filoyu 813'e, akademinin mezun kapasitesini ise 600'e çıkarma hedeflerini açıkladı.

Bolat ayrıca şu an 78 olan ve yıl sonunda 90'a ulaşacak uçuş öğretmeni sayısının 2033'te 130'a çıkarılacağını bildirdi.

Akademi yetkilileri ve mezun töreni

THY Uçuş Akademisi Genel Müdürü Fatih Ünalan, kadınların havacılıkta daha güçlü yer almalarının toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından 51 mezun kep atarak mezuniyet sevincini paylaştı.

Törenin ardından Bakan Göktaş ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eğitim uçağına binerek kısa bir süre havada tur attı. THY Uçuş Akademisi'nin eğitmenleri ve yöneticileri de tören kapsamında tebrik edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), Aydın Çıldır Havalimanı'nda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), Aydın Çıldır Havalimanı'nda düzenlenen THY Pilot Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), Aydın Çıldır Havalimanı'nda...

İLGİLİ HABERLER

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 yükseldi: Borsa İstanbul 10.897,75 puana çıktı
2
Bayraktar: Enerji Verimliliği Yatırımları 5 Yılda %50, 650 Milyar Dolar
3
Küresel Piyasalar Fed'in Faiz İndirimi Beklentileriyle Pozitif Seyretti
4
THY'nin Yeni Pilotları Mezun Oldu: Kadın Pilot Sayısı 50 Kat Arttı
5
Fed: Lisa Cook, Trump'ın Görevden Alma Girişimine Mahkemede İtiraz Edecek
6
TSKB Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yenilikçi Finansmanla Yol Alıyor
7
Türkiye ve Katar'dan Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Ortaklık Adımı

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza