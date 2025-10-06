THY'nin Yeni Pilotları Mezun Oldu: Kadın Pilot Sayısı 50 Kat Arttı

THY'nin Yeni Pilotları Mezun Oldu

Aydın Çıldır Havalimanı'nda düzenlenen THY Pilot Mezuniyet Töreni'nde eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 51 yeni pilot kep attı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılarak mezunların heyecanını paylaştı.

Bakan Göktaş: "THY, kadın pilotlarla gurur kaynağımız"

Bakan Göktaş, konuşmasında havacılığın Türkiye için stratejik önemine dikkat çekti ve "Yetişen pilotlarımız sayesinde ülkemizin istikbali göklerde, emin ellerdedir" dedi. Göktaş, THY'nin 120'den fazla ülkede bayrağımızı dalgalandırdığını ve dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olma başarısına ulaşmasında pilotların rolüne vurgu yaptı.

Göktaş, THY'nin "dünyada en fazla kadın pilota sahip olmasıyla da gurur kaynağımızdır" sözlerini tekrarlayarak, son 20 yılda hayata geçirilen stratejik programlarla kadın pilot sayısının 50 kat artırıldığını belirtti ve bu yolculuğun Türkiye'nin ilk kadın pilotu Bedriye Tahir Gökmen ile başladığını hatırlattı.

Bakan ayrıca dünya genelinde çoğu havayolunda kadın pilot oranının yüzde 5 olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 9'lara ulaştığını söyleyerek eğitimlerle kadın pilot oranının hızla artacağına inandığını ifade etti.

Uçuş Akademisi ve kadınlara fırsat eşitliği

Göktaş, THY Uçuş Akademisi'nin vizyoner yaklaşımının kadınlara fırsat eşitliği sunduğunu vurgulayarak, kurumun bugüne kadar verdiği 1950 mezundan 180'inin kadın olduğunu ve şu an eğitim gören 560 öğrenciden 73'ünün kadın olduğunu belirtti. Göktaş, kadınların toplumsal hayatta aktif rol almasının yenilik, üretkenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğunu söyledi ve Bakanlık olarak kadınların potansiyelini güçlendiren adımları kararlılıkla destekleyeceklerini ifade etti.

"Aile dostu ekosistemi güçlendiriyoruz"

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılının bir dönüm noktası olduğunu belirterek aileyi merkeze alan politikalarla toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir seferberlik başlatıldığını söyledi. Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus On Yılı ile politikaların uzun vadeli uygulanacağını ekledi.

THY'nin hedefleri ve akademi performansı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, mezuniyet töreninde THY'nin 1933'te 5 uçakla başlayan yolculuğundan bahsederek bugün dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu konumuna geldiklerini ve filoya 500'üncü uçağın katılmasına hazırlandıklarını söyledi. Bolat, akademinin başarı oranının %95 olduğunu ve 2033'te, THY'nin yüzüncü yılında filoyu 813'e, akademinin mezun kapasitesini ise 600'e çıkarma hedeflerini açıkladı.

Bolat ayrıca şu an 78 olan ve yıl sonunda 90'a ulaşacak uçuş öğretmeni sayısının 2033'te 130'a çıkarılacağını bildirdi.

Akademi yetkilileri ve mezun töreni

THY Uçuş Akademisi Genel Müdürü Fatih Ünalan, kadınların havacılıkta daha güçlü yer almalarının toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından 51 mezun kep atarak mezuniyet sevincini paylaştı.

Törenin ardından Bakan Göktaş ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eğitim uçağına binerek kısa bir süre havada tur attı. THY Uçuş Akademisi'nin eğitmenleri ve yöneticileri de tören kapsamında tebrik edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), Aydın Çıldır Havalimanı'nda düzenlenen THY Pilot Mezuniyet Töreni'ne katıldı.