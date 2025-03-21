Ticaret Bakanı Bolat, Ayakkabı Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Bolat, Ayakkabı Sektörü Temsilcileriyle Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünyadaki çalkantılı süreçlere rağmen sektörün yanındayız mesajını verdi. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, Bolat, "İhracat, finansman, istihdam için gereken desteklerle hükümet olarak sektörlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz," dedi.

COVID-19 Sürecinde Destek Politikaları

Bolat, COVID-19 pandemisi sırasında Türkiye'nin aldığı tedbirlerle sektörlere destek sağladığını hatırlatarak, bu süreç sonrası dünya genelinde yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çekti. "Hükümet olarak gelişmeleri yakından izlemekteyiz ve sektörel istişarelerle gerekli tedbirleri alıyoruz," diyen Bolat, tüketicilerin fiyatlarının etkilenmemesi adına desteklerin hayata geçirileceğini belirtti.

ABD ile Ticaret İlişkileri

ABD'nin yeni yönetimiyle ticaret savaşlarının başladığına değinen Bolat, Türkiye'nin ABD ile ticaretinin dengeli bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Bolat ayrıca, istihdam desteği konusundaki programların önemine vurgu yaptı.

Eximbank ile İstihdam ve İhracat Kredileri

Bolat, Eximbank ile gerçekleştirilen Danışma Kurulu Toplantısı'nda alınacak yeni desteklerin ve ihracat kredilendirme hedeflerinin detaylarını paylaştı. "2025 yılı için yeni bir yol haritası belirledik. En az 52 milyar dolar ihracat kredilendirme hedefi koyduk," şeklindeki ifadeleriyle sektöre yönelik sağlam desteklerin süreceğini vurguladı.

Yeni Pazar Arayışları

Bakan Bolat, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli ortaklarındaki ekonomik canlanmanın Türkiye'ye olumlu yansıyacağına dikkat çekerek, yeni pazarlar için uluslararası bir radar açacaklarını belirtti. "Dünyada yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye, istikrar içinde büyümeye devam edecektir," diyerek sektör için umut verici bir hava oluşturdu.

Sektör temsilcileriyle yapılan buluşmanın kapalı kısmında ise Bolat, temsilcilerin talep ve önerilerini dinledi ve onların görüşlerini almak için açık kapı politikası uygulayacağını üstüne bastı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde ayakkabı sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı.